Як отримати е-лікарняний: алгоритм від МОЗ — Finance.ua

Як отримати е-лікарняний: алгоритм від МОЗ Сьогодні 08:39 — Особисті фінанси

Як отримати е-лікарняний: алгоритм від МОЗ

Уже майже два роки як лікарі фактично відмовились від паперових бланків листків непрацездатності, натомість вони використовують цифрові інструменти для формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН).

У МОЗ розповідають , що в електронній системі охорони здоров’я вже створено понад 20 млн МВТН. На основі таких медичних висновків формується електронний лікарняний.

Виписка паперових лікарняних змушувала лікаря виділяти досить тривалий час прийому на виконання не медичної, а скоріше канцелярської роботи: заповнення граф щодо паспортних даних пацієнта, адреси і місця роботи, які часом пацієнт і не завжди точно пам’ятає.

Усе це дуже затягувало процес, і виписування листка непрацездатності інколи могло тривати вдвічі довше, ніж весь прийом пацієнта із розбиранням скарг, призначенням лікування та рекомендаціями.

Оформлення медичних висновків про тимчасову непрацездатність за умови правильного користування функціоналом залишає для лікаря більше часу для взаємодії з пацієнтом.

Лікарю достатньо в кілька кліків сформувати медичний висновок, вказати необхідні дані і накласти свій електронний підпис. А далі лікар має змогу зосередитися на медичному аспекті.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність є підставою для створення електронного лікарняного, завдяки якому людина отримує виплати.

Отримати електронний лікарняний просто. Для цього потрібно:

У разі погіршення стану здоровʼя обов’язково звернутися до лікаря. Лікар встановить факт тимчасової непрацездатності та сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) у реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я. Далі лікар підпише МВТН своїм кваліфікованим електронним підписом (КЕП), після цього ви отримаєте смс-повідомлення з номером МВТН. Автоматично дані з МВТН надсилаються до електронного реєстру листків непрацездатності, де на підставі наявних у реєстрі застрахованих осіб даних та з використанням цих даних буде сформовано е-лікарняний. Важливо, що в даних, що передаються на соціальну сторону, немає медичних даних. Далі ви отримаєте смс-повідомлення від Пенсійного фонду з номером лікарняного. Проінформуйте свого роботодавця про період непрацездатності, зателефонувавши або переславши номер лікарняного. Роботодавець у кабінеті страхувальника на порталі Пенсійного фонду перегляне листок непрацездатності і через 7 днів після дати його закриття може оплачувати його.

Переглянути свої записи про тимчасову непрацездатність можна в особистому кабінеті застрахованої особи на порталі Пенсійного фонду.

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