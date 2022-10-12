Українці можуть оформити лікарняний у Польщі: як це зробити — Finance.ua

Українці можуть оформити лікарняний у Польщі: як це зробити Вчора 08:23 — Особисті фінанси

Українці можуть оформити лікарняний у Польщі: як це зробити

У Польщі біженці можуть розраховувати на лікарняний, який оплачується. Для цього українці повинні легально працювати й сплачувати відрахування на медичне страхування.

Про це пише ukrainianinpoland.

Якщо виконуються ці умови, то українські біженці можуть оформити лікарняний для себе, лікарняний для догляду за хворою дитиною, а також відпустку для догляду за хворим родичем (якщо він потребує опіки). І роботодавець не має права відмовити.

Якщо людина працює неофіційно, то лікарняний для неї не передбачений.

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У Польщі, як і в Україні, оформленням лікарняного займається лікар. Він проводить огляд та приймає рішення про надання лікарняного, який видається в електронному вигляді. Лікарняний автоматично потрапляє у систему ZUS.

Щоб оформити лікарняний, потрібно мати номер PESEL.

Пацієнту, який перебуває у відпустці через хворобу, повинні продовжувати платити зарплату.

Крім того, передбачено інші виплати:

компенсація 80% від зарплати через хворобу без госпіталізації;

якщо хвороба настала під час вагітності, внаслідок нещасного випадку на роботі, а також у випадках професійних захворювань та у ситуації, коли лікарняний надається для обстежень та маніпуляцій, пов’язаних з донорством — 100% від зарплати;

якщо пацієнт перебуває у шпиталі (без урахування причин вище) — компенсація 70% від зарплати;

80% від зарплати у разі лікарняного, виданого для догляду за хворою дитиною чи іншим родичем;

Чітких обмежень щодо терміну лікарняного немає, але є деякі нюанси щодо виплат. Компенсацію по лікарняному надає ZUS.

Подання до ZUS про виплату за лікарняним листом мають складати лише ті, хто веде самостійну економічну діяльність, наприклад, приватні підприємці. Якщо гроші за лікарняний виплачує роботодавець, заявку подавати не потрібно. Для цього достатньо лише електронного лікарняного листа.

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