Коли треба ставати на облік у консульстві при купівлі авто за кордоном — Finance.ua

Коли треба ставати на облік у консульстві при купівлі авто за кордоном Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Коли треба ставати на облік у консульстві при купівлі авто за кордоном

Українцям, які хочуть поїхати до України автомобілем, придбаним за кордоном, треба стати на консульський облік. Інакше на митниці доведеться платити мито та інші податки.

Про це пише ProUkraїnu.

Тимчасовий або постійний консульський облік — це реєстрація інформації про місце перебування за межами країни громадян України, які тимчасово або постійно перебувають за кордоном.

Консульський облік можна оформити в закордонних дипломатичних установах України.

Тимчасовий або постійний консульський облік є добровільним. Але реєстрація інформації про місце перебування громадян України, які тимчасового або постійно за кордоном, необхідна для їхнього обліку. Про перебування на консульському обліку закордонні дипломатичні установи України видають довідки.

Автори статті зазначають, що якщо ви плануєте їхати в Україну на авто, яке придбане в Чехії, необхідно обов’язково стати на тимчасовий або постійний консульський облік. Якщо цього не зробити, то на митниці необхідно буде сплатити ввізне мито та інші податки у розмірі суми розмитнення транспортного засобу. Це вважатиметься заставою, яку потім повертають, якщо людина повертається назад за кордон. Серед іншого, за кермом повинен бути саме власник авто.

Тимчасовий консульський облік

Як повідомляє Посольство України в Чеській Республіці на тимчасовий консульський облік можуть стати громадяни України, які мають чеські візи та дозволи на проживання (trvalý/dlouhodobý pobyt/vízum dočasné ochrany/vízum strpění).

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Документи для тимчасового обліку:

заява;

фото розміром 10×15 см (зображення обличчя — 70% загальної площі фото, білий фон);

закордонний паспорт та копія його першої сторінки;

копія документа, з інформацією про місце народження особи (перша сторінка внутрішнього паспорта, або свідоцтво про народження, або витяг з Держреєстру);

копія сторінки внутрішнього паспорта із пропискою, або довідки про прописку;

копія чеської візи/дозволу на проживання в Чехії (trvalý/dlouhodobý pobyt/vízum dočasné ochrany/vízum strpění), або копія документа, виданого органами Чехії про місце проживання особи;

громадянам, які мають дозвіл на проживання нового зразка або візу тимчасового захисту (без зазначення чеської адреси), слід також подавати копію документа, виданого органами Чехії, де вказано адресу проживання в Чехії (штамп в паспорті, підтвердження про місце реєстрації в Чехії (potvrzení o pobytu na území ČR);

призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні додати військово-облікові документи;

квитанція про сплату консульського збору: 958 крон — терміново (у день звернення), 479 крон — не терміново (до 10 днів). Оплатити можна банківською карткою безпосередньо в консульстві або готівкою на пошті за попередньо отриманою квитанцією.

Переваги перебування на тимчасовому консульському обліку

Громадяни України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, можуть тимчасово ввезти в Україну авто без сплати ввізного мита та інших податків, які передбачені законодавством при ввезенні автомобілів.

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Умови ввезення:

один власний транспортний засіб (легковий автомобіль або інший моторний транспортний засіб, що призначений для перевезення людей) та причеп до нього;

на термін, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року;

за умови надання зобов’язання про зворотне вивезення транспортного засобу;

за наявності документів, що підтверджують реєстрацію транспортного засобу на території іноземної країни, право власності на нього та дозволяє його експлуатацію;

за наявності страхового договору з цивільної відповідальністю перед третьою особою, що поширюється на території України.

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Ввезений за таких умов транспортний засіб:

не може використовуватися для цілей підприємницької (господарської) діяльності в Україні;

не може надаватися в оренду або передаватися за довіреністю у користування іншим особам;

не може бути розкомплектований на запасні частини;

не може бути переданий у володіння або користування іншим особам.

На постійний консульський облік можуть стати тільки громадяни України, які мають дозвіл на постійне проживання в Чехії (trvalý pobyt).

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