Škoda готує найбільший електрокросовер у своїй історії під назвою Peaq (фото) 04.04.2026, 05:21 — Технології&Авто

Škoda Peaq в камуфляжі, Фото: Škoda

Компанія Škoda офіційно представила перші деталі свого нового електричного флагмана Peaq, який стане найбільшою моделлю бренду та отримає запас ходу понад 600 км.



Новий флагман з акцентом на сім’ю

Škoda явно націлюється на сімейну аудиторію. Peaq — це великий електричний SUV довжиною майже 4,9 метра з можливістю вибору між п’ятимісною та семимісною конфігурацією. При цьому простір — один із головних козирів моделі.

У п’ятимісному варіанті багажник сягає 1010 літрів — це рекорд для бренду. А додатковий передній багажник лише підсилює практичність.

Генеральний директор Škoda Клаус Зеллмер прямо говорить про позиціонування новинки:

«Škoda Peaq призначена для реального життя — для сімей, яким потрібен простір, і для водіїв, які хочуть впевненості у далеких подорожах».

Фактично, це відповідь бренду на зростаючий попит на великі електричні кросовери, який уже сформувався в Європі.

Дизайн Modern Solid і новий імідж бренду

Peaq стане носієм нового дизайнерського стилю Škoda — Modern Solid. Це означає прості, чіткі форми, мінімалізм і функціональність без зайвого декору.

Головна фішка — передня панель Tech-Deck Face з підсвіткою та матричні фари з 18 сегментами. Виглядає сучасно і технологічно, але без агресії.

«Кожне дизайнерське рішення приймалося з урахуванням практичності та повсякденного використання», — пояснює керівник дизайну бренду Олівер Стефані.

Це типовий підхід Škoda: не шоу-кар, а максимально життєздатний продукт.

Комфорт як у лаунжі: ставка на релакс

Один із найцікавіших акцентів — пакет Relax. Тут уже не просто про зручність, а про повноцінний відпочинок у дорозі.

Салон може перетворюватися на щось схоже на мобільний лаунж: масажні крісла, підніжки, адаптивне освітлення і навіть оздоровчий додаток, який синхронізує всі ці функції.

Окремо варто згадати аудіосистему Sonos — це перший подібний проєкт для Škoda. Ставка очевидна: автомобіль як простір для життя, а не просто засіб пересування.

Техніка: до 600 км і повний привід

Peaq базується на платформі MEB і отримає три варіанти силових установок. Потужність — від 150 до 220 кВт, а топова версія з повним приводом розганяється до 100 км/год за 6,7 секунди.

Запас ходу — понад 600 км у старших версіях. Швидка зарядка дозволяє поповнити батарею з 10 до 80% приблизно за пів години.

Це вже стандарт для сучасного електрокласу, але для великого сімейного SUV — важливий аргумент.

Цифровізація та нові функції

Peaq отримав нову мультимедійну систему на базі Android із великим 13,6-дюймовим дисплеєм. Є підтримка популярних сервісів на кшталт Google Maps і YouTube.

З’являється цифровий ключ, який дозволяє використовувати смартфон замість традиційного брелока — особливо актуально для сімейного авто.

Також важлива деталь — функції V2L і V2H. Автомобіль може живити зовнішні пристрої або навіть будинок. Це вже вихід за межі класичного розуміння авто.

Що це означає для ринку

Škoda Peaq — це не просто ще одна електрична модель. Це спроба зайти у сегмент великих електричних SUV, де зараз домінують дорожчі бренди.

При цьому Škoda традиційно робить ставку на баланс ціни, простору та практичності. І якщо компанії вдасться втримати конкурентну ціну, Peaq може стати серйозним гравцем у Європі.

Для України це також важливо: великі електрокросовери поступово стають популярнішими, особливо серед сімей і бізнесу.

