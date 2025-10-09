Skoda представила найшвидшу Fabia в історії
Чеський автовиробник Skoda відзначає своє 130-річчя випуском спеціальної модифікації Fabia 130, яка стала найпотужнішою та найшвидшою версією моделі за всю її 26-річну історію виробництва.
Швидкість у деталях
Ювілейна Skoda Fabia 130 створена на базі комплектації Monte Carlo й отримала оновлений бензиновий двигун 1.5 TSI evo2. Потужність агрегату зросла на 27 кінських сил — тепер він розвиває 177 к.с., а максимальний крутний момент залишився незмінним — 250 Н·м.
Завдяки цьому Fabia прискорюється з 0 до 100 км/год лише за 7,4 секунди (на 0,6 секунди швидше, ніж стандартна версія), а розгін із 80 до 120 км/год скоротився з 5,3 до 4,8 секунди.
Максимальна швидкість збільшилася до 229 км/год.
Інженерні вдосконалення
Інженери Skoda також переналаштували роботизовану трансмісію DSG, знизили підвіску на 15 мм і оптимізували роботу електронних систем допомоги водію. Це дозволило зробити керування більш точним і динамічним, зберігши при цьому комфорт під час щоденного використання.
Зовні Fabia 130 вирізняється новими 18-дюймовими легкосплавними дисками, чорними декоративними вставками на кузові та ексклюзивними емблемами, присвяченими 130-річчю компанії.
У салоні з’явилися спортивні сидіння, контрастна червона прострочка та індивідуальні декоративні елементи, що підкреслюють ювілейний статус моделі.
