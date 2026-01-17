0 800 307 555
Skoda перейде на електромобілі у 2026: на які моделі очікувати

19
Чеський автовиробник Skoda Auto спрямував усі інтелектуальні та виробничі ресурси на розробку наступного покоління електромобілів. Головна мета стратегії 2026 року — не просто оновити модельний ряд, а повністю переформатувати його, скоротивши технологічний розрив із китайським гігантом BYD.
Про це повідомляє Motor.
Ключовою новинкою 2026 року стане серійна версія концепту Vision 7S. Це великий семимісний позашляховик, який фактично стане електричним наступником легендарного Kodiaq.
  • Запас ходу: до 600 км (за циклом WLTP) завдяки акумулятору на 89 кВт·год.
  • Зарядка: підтримка потужних терміналів до 200 кВт (10−80% за 30 хвилин).
  • Особливість: компонування салону «6+1» з унікальним центральним дитячим місцем, що забезпечує максимальну безпеку.
У першій половині 2026 року відбудеться світова прем’єра компактного кросовера Skoda Epiq. Це стратегічна модель, покликана зробити електромобілі масовими.
  • Ціна: очікується на рівні нижче €25 тис. (близько $27 тис.).
  • Характеристики: довжина 4,1 метра, багажник на 475 літрів та запас ходу понад 400 км.
  • Платформа: модель побудована на базі MEB Entry, що дозволяє зберегти фірмову практичність «Simply Clever» за помірну ціну.
Skoda відкрито заявляє про намір конкурувати з китайськими брендами, зокрема з BYD, які зараз активно захоплюють європейський сегмент доступних електрокарів.
Чеський бренд робить ставку на надійність, розвинену сервісну мережу в Європі та традиційну ергономіку, якої часто бракує азійським конкурентам. 2026 рік покаже, чи зможе європейська «класика» запропонувати такий же баланс ціни та технологій.
Всі новинки 2026 року отримають новий філософський дизайн «Modern Solid» — це поєднання мінімалізму, міцності та функціональності.
В інтер’єрах Skoda відмовляється від надмірного пластику на користь екологічних матеріалів, при цьому зберігаючи фізичні кнопки для основних функцій, що є важливою перевагою для багатьох водіїв.
За матеріалами:
Главком
