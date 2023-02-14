Клієнти ПриватБанку перейшли на цифрові сервіси: відділення проводять лише 3% платежів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Клієнти ПриватБанку перейшли на цифрові сервіси: відділення проводять лише 3% платежів

Фінтех і Картки
66
Клієнти ПриватБанку перейшли на цифрові сервіси: відділення проводять лише 3% платежів
Клієнти ПриватБанку перейшли на цифрові сервіси: відділення проводять лише 3% платежів
Клієнти ПриватБанку здійснюють через цифрові канали майже 97% платежів.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«За підсумками 2022 року майже 97% клієнтів ПриватБанку сплачували комунальні та інші платежі онлайн через цифрові канали», — сказано в повідомленні.
Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, 70% клієнтів минулого року зазвичай робили платежі у смартфоні та мобільному додатку Приват24, ще 18,5% клієнтів у вебверсії Приват24.
Читайте також
За допомогою терміналів самообслуговування ПриватБанку роблять платежі 3,7% клієнтів, більше 3% користуються сервісом регулярних платежів, 2% — іншими цифровими сервісами.
У відділеннях ПриватБанку, за даними статистики 2022 року, платежі здійснюють лише 3,3% клієнтів.
Місце для вашої реклами
Загалом за минулий рік клієнти ПриватБанку здійснили через банк понад 670 млн комунальних та інших платежів на загальну суму понад 560 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

  • у 2022 році ПриватБанк скоротив прибуток на 14% до 30,25 млрд гривень у порівнянні з 2021 роком (прибуток становив 35,05 млрд гривен);
  • протягом 2022 року за допомогою сервісів ПриватБанку 4,5 млн українців здійснили понад 28 млн міжнародних грошових переказів з-за кордону на понад 9 млрд дол. США;
  • за 2022 рік через ПриватБанк українці зробили майже 1 млрд переказів рідним та друзям з картки на картку.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Подивитися варіанти 💳

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.