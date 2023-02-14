Клієнти ПриватБанку перейшли на цифрові сервіси: відділення проводять лише 3% платежів — Finance.ua

Клієнти ПриватБанку перейшли на цифрові сервіси: відділення проводять лише 3% платежів Сьогодні 15:47 — Фінтех і Картки

Клієнти ПриватБанку перейшли на цифрові сервіси: відділення проводять лише 3% платежів

Клієнти ПриватБанку здійснюють через цифрові канали майже 97% платежів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«За підсумками 2022 року майже 97% клієнтів ПриватБанку сплачували комунальні та інші платежі онлайн через цифрові канали», — сказано в повідомленні.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, 70% клієнтів минулого року зазвичай робили платежі у смартфоні та мобільному додатку Приват24, ще 18,5% клієнтів у вебверсії Приват24.

За допомогою терміналів самообслуговування ПриватБанку роблять платежі 3,7% клієнтів, більше 3% користуються сервісом регулярних платежів, 2% — іншими цифровими сервісами.

У відділеннях ПриватБанку, за даними статистики 2022 року, платежі здійснюють лише 3,3% клієнтів.

Загалом за минулий рік клієнти ПриватБанку здійснили через банк понад 670 млн комунальних та інших платежів на загальну суму понад 560 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

у 2022 році ПриватБанк скоротив прибуток на 14% до 30,25 млрд гривень у порівнянні з 2021 роком (прибуток становив 35,05 млрд гривен);

протягом 2022 року за допомогою сервісів ПриватБанку 4,5 млн українців здійснили понад 28 млн міжнародних грошових переказів з-за кордону на понад 9 млрд дол. США;

за 2022 рік через ПриватБанк українці зробили майже 1 млрд переказів рідним та друзям з картки на картку.

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