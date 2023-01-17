«Готівка на касі»: скільки грошей українці отримали за рік через термінали ПриватБанку та який середній чек — Finance.ua

«Готівка на касі»: скільки грошей українці отримали за рік через термінали ПриватБанку та який середній чек Сьогодні 12:03 — Фінтех і Картки

«Готівка на касі»: скільки грошей українці отримали за рік через термінали ПриватБанку та який середній чек

За рік через торгові термінали ПриватБанк у українці отримали 18 млрд грн готівки на касах.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«Сьогодні „Готівка на касі“ — не просто зручний банківський сервіс, він допомагає українцям в складні часи. Для клієнтів це додаткова можливість отримати за необхідності готівку, якщо поруч немає банкомату чи банківського відділення. А нашим партнерам у торговій мережі допомагає економити та спрощувати інкасацію», — повідомив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв.

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Найчастіше українці знімали готівку на касах продуктових магазинів та супермаркетів (72%), а також у аптеках (11%).

Найбільш активно сервісом користувалися у грудні — минулого місяця наші клієнти здійснили 2,06 млн операцій та зняли 3,3 млрд грн.

З початку війни мережа партнерів сервісу зросла втричі — з 6 до 19 тисяч.

Середній чек зняття готівки на касі за 2022 рік збільшився майже в 5 разів — із 314 до 1570 грн.

Довідка Finance.ua:

до 1 листопада 2022 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 108,728 мільйонів штук. При цьому понад 82% їх кількості припадає на 5 банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Універсал Банк, Райффайзен Банк та ПУМБ;

банківські пропозиції та картки, за якими умови зняття готівки оптимальні.



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