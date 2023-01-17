«Готівка на касі»: скільки грошей українці отримали за рік через термінали ПриватБанку та який середній чек — Finance.ua

«Готівка на касі»: скільки грошей українці отримали за рік через термінали ПриватБанку та який середній чек
За рік через торгові термінали ПриватБанку українці отримали 18 млрд грн готівки на касах.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«Сьогодні „Готівка на касі“ — не просто зручний банківський сервіс, він допомагає українцям в складні часи. Для клієнтів це додаткова можливість отримати за необхідності готівку, якщо поруч немає банкомату чи банківського відділення. А нашим партнерам у торговій мережі допомагає економити та спрощувати інкасацію», — повідомив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв.
Найчастіше українці знімали готівку на касах продуктових магазинів та супермаркетів (72%), а також у аптеках (11%).
Найбільш активно сервісом користувалися у грудні — минулого місяця наші клієнти здійснили 2,06 млн операцій та зняли 3,3 млрд грн.
З початку війни мережа партнерів сервісу зросла втричі — з 6 до 19 тисяч.
Середній чек зняття готівки на касі за 2022 рік збільшився майже в 5 разів — із 314 до 1570 грн.
Довідка Finance.ua:
- до 1 листопада 2022 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 108,728 мільйонів штук. При цьому понад 82% їх кількості припадає на 5 банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Універсал Банк, Райффайзен Банк та ПУМБ;
- банківські пропозиції та картки, за якими умови зняття готівки оптимальні.
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