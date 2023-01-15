Війна змінила платіжну поведінку українців: найпопулярніші послуги у 2022 році — Finance.ua

Війна змінила платіжну поведінку українців: найпопулярніші послуги у 2022 році Сьогодні 15:13 — Фінтех і Картки

Війна змінила платіжну поведінку українців: найпопулярніші послуги у 2022 році

Війна змінила платіжну поведінку українців.

«Причини цих змін — нові поведінкові моделі клієнтів і заходи регулятора. З точки зору нових моделей ми спостерігали різке збільшення кількості C2C-трансакцій між клієнтами банку та на карткові рахунки в інші банки. Це було пов’язано з необхідністю надсилати кошти рідним і друзям на початку війни. Також на це вплинули зміни в тарифікації, зокрема скасування багатьма банками комісій за C2C-транс­акціями», — розповідає директор із розвитку цифрового бізнесу та інновацій Креді Агріколь Банк у Боріс Гіттон.

Водночас обсяг комунальних платежів зменшився внаслідок внутрішнього переміщення та виїзду багатьох українців за кордон.

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«З’явилися нові моделі витрат, де бачимо велику кількість трансакцій на благодійність — платежі на підтримку армії та різноманітних благодійних організацій. Наприклад, обсяг таких трансакцій у мобільному застосунку CA+ сягнув 31 млн грн», — підрахував Боріс Гіттон.

Основними каналами спілкування таких клієнтів із банком стали дистанційні сервіси: чати в месенджерах, чат-­боти та мобільні застосунки. «З початку війни українці стали більш digital savvy: почали більше використовувати онлайн-канали та користуватися диджи­тальними продуктами і сервісами, а особливо ті, хто змушений був виїхати за кордон», — згадує директорка департаменту каналів продажів та дистрибуції Райффайзен Банк у Юлія Мороз.

За підрахунками заступника голови правління Ощадбанк у Антона Тютюна, з початку війни кількість операцій у застосунку виросла на 2,5 млн. Найбільш популярні сервіси під час війни — карткові перекази, оплата послуг мобільних операторів та комунальних послуг.

Проте частина операцій, як і раніше, проводяться у відділеннях. За словами Антона Тютюна, найбільше операцій у відділеннях здійснюється з виплати пенсій та соціальної допомоги, а також переказів від міжнародних благодійних організацій.

«Приміром, із початку війни наші клієнти почали отримувати втричі більше переказів у відділеннях. Зокрема, це грошова допомога від міжнародних благодійних організацій та фондів — Червоного Хреста, ООН, RedRose тощо», — перераховує топменеджер. Юлія Мороз відзначила, що, як і раніше, у лідерах операції зі зняття або внесення готівки через касу банку та отримання банківської платіжної картки.

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