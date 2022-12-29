Суми розрахунків картками вищі, ніж минулого року – НБУ — Finance.ua

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Суми розрахунків картками вищі, ніж минулого року – НБУ

Фінтех і Картки
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Суми розрахунків картками вищі, ніж минулого року – НБУ
Суми розрахунків картками вищі, ніж минулого року – НБУ
У жовтні 2022 року кількість операцій із платіжними картками, що емітовані українськими банками, зросла на 3,4% порівняно із жовтнем торік.
Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність Нацбанку.
У НБУ зазначають, що клієнти активно користуються платіжними картками.
Так, роздрібні операції, що здійснюються за допомогою платіжних карток на території України, головним чином обслуговують три платіжні системи: MasterCard, Visa та Простір, додають в Нацбанку.
«На міжнародні MasterCard та Visa припадає переважна більшість трансакцій. Їхня інфраструктура убезпечена від фізичного впливу війни в одній країні, адже інтегрована в міжнародну мережу. Тож за наявності зв’язку карткові платежі проводилися безперебійно. Те саме стосується онлайн-платежів із використанням платіжних карток», — йдеться у звіті.
При цьому, зауважує Нацбанк, попри скорочення купівельної активності, у жовтні 2022 року кількість операцій із платіжними картками, що емітовані українськими банками, зросла на 3,4% порівняно із жовтнем торік.
Суми розрахунків картками вищі, ніж минулого року, передусім через інфляцію.
«Можливість майже безперешкодно здійснювати карткові платежі надалі зменшувала роль готівки. Обсяги банкнот і монет поза банками та в касах фінустанов стрімко зростали лише в окремі тижні року, коли населення побоювалося тимчасової зупинки роботи банків унаслідок бойових дій чи ушкодження інфраструктури. Проте ці острахи не реалізувалися: загалом зростання готівки в економіці цьогоріч незначно перевищує торішнє», — йдеться також у звіті.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
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За матеріалами:
Економічна Правда
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