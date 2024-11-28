Кіпр позбавив «золотих паспортів» понад 70 російських олігархів, у списку є і Коломойський — Finance.ua

Кіпр позбавив «золотих паспортів» понад 70 російських олігархів, у списку є і Коломойський Сьогодні 13:30 — Світ

Кіпр позбавив «золотих паспортів» понад 70 російських олігархів, у списку є і Коломойський

Влада Кіпру продовжує анулювати свої «золоті паспорти», які були видані іноземним громадянам в обмін на значні інвестиції в економіку острівної країни.

Список чергових 77 осіб, які втратять кіпрське громадянство, оприлюднило видання Politis

Кабінет міністрів Кіпру ще місяць тому прийняв відповідне рішення про позбавлення їх громадянства, зазначає видання.

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Як йдеться в статті, в список включені відомі російські мультимільйонери, а також малайзійський біржовий брокер Джо Лоу, який перебуває у міжнародному розшуку за шахрайство та фінансові злочини.

Зазначається, що «золоті паспорти» втратили не лише іноземні інвестори, а й члени їхніх сімей. В опублікованій копії документа можна знайти персон, чиї імена збігаються з іменами російських олігархів, а поряд у дужках вказано кількість документів їхніх близьких.

Зокрема, у списку значаться:

засновник «Русала» Олег Дерипаска (+3);

його двоюрідний брат Павло Єзубов (+6);

колишній чоловік співачки Алсу та бізнесмен Ян Абрамов (+4);

співзасновник «Альфа-груп» Олексій Кузьмічов (+5);

сестра Алішера Усманова — Гульбахор Ісмаїлова (+1);

власник «Русагро» Вадим Мошкович;

екс-глава ради директорів «Шереметьєво» Олександр Пономаренко (+4);

донька голови «Транснефти» Майя Болотова (+1) та інші.

У переліку є також український олігарх Ігор Коломойський (+1).

Крім того, у списку зазначено посередників, включаючи юридичні та аудиторські фірми, через які видавалися документи.

За даними Politis, стосовно деяких колишніх власників «золотих паспортів» Кіпру вже порушено кримінальні справи, і вони розслідуються поліцією. Видання вказує, що з інвестиційної програми іноземець вибуває у разі надання неправдивої інформації, що вводить в оману, наявності судимості або недотримання умов натуралізації.

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У листопаді минулого року об’єднання журналістів-розслідувачів (ICIJ) заявило, що влада Кіпру 10 років допомагає російським бізнесменам обходити санкції. За інформацією розслідувачів, підприємці з росії, які потрапили під санкції, вкладали гроші в нерухомість на Кіпрі, їхні інвестиції спровокували будівельний бум.

У жовтні 2024 року повідомлялося, що найбільший банк Кіпру — Bank of Cyprus — після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну закрив близько 20 тисяч рахунків, що належали 7 000 клієнтів із російським громадянством.

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