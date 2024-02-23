Кінець лютого на валютному ринку: що буде з доларом — Finance.ua

Кінець лютого на валютному ринку: що буде з доларом Сьогодні 13:02 — Валюта

Кінець лютого на валютному ринку: що буде з доларом

На перетині місяців ситуація на валютному ринку залишатиметься в наявних трендах. Йдеться про те, що стратегія регулятора з утримання балансу між попитом і пропозицією не зміниться.

Про розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу.

За його словами, протягом тижня міжбанк буде досить жвавим, відтак слід очікувати майже щоденні коливання курсів. При цьому як в бік зростання, так і зменшення.

«Будь-які зміни на безготівковому ринку відбуватимуться в межах 0,2−0,3 гривень, а різниця між курсами купівлі та продажу буде мізерною — до 0,1 гривні», — зазначив він.

Лєсовий наголошує, що курсоутворення на готівковому ринку відбуватиметься за аналогією міжбанку. Ключові відмінності полягатимуть у більшій різниці між курсами купівлі та продажу та більш помітними щоденними курсовими змінами.

Як змінюватиметься курс

Головний ризик готівкового ринку — немотивоване, емоційне зростання попиту, яке можуть спровокувати кілька факторів, розігнані у мас-медіа, як, наприклад, ситуація на фронті, зміни в керівництві ЗСУ, наслідки ворожих обстрілів, ухвалення владою непопулярних і неоднозначних рішень тощо. Але цей ризик існує завжди, можна сказати, що від початку повномасштабного вторгнення суспільні настрої є досить мінливими.

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«Кожен громадянин є споживачем інформації, і гігієна інформпростору дуже важлива для формування громадської думки та побудові поведінкових моделей. І, на мій погляд, на даному відтинку війни вкрай необхідно, аби соціум був здатен надалі стійко витримувати навантаження війни», — наголошує Лєсовий.

Банкір визначає такі показники ринку:

на міжбанку курс буде 38,5 — 39,5 гривень за долар та 41,5 — 43 гривень за євро, на готівковому ринку 38,8 — 39,9 гривні за долар та 41 — 43 гривень за євро;

при цьому різниця між курсами міжбанку і на готівкового ринку у комерційних банках не перевищить 0,6 гривні, в обмінних пунктах — до 1 гривні і вище.

При цьому щоденні курсові зміни відповідно до прогнозу Лєсового такі:

на міжбанку до 0,2 — 0,3 гривні;

на готівковому ринку — до 0,3 — 0,5 гривень.

Різниця між курсами купівлі та продажу складатиме:

міжбанк — до 0,1 гривні;

у банках — до 0,5 гривень;

у обмінних пунктах — до 1 гривні.

Нагадаємо, президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак вважає , що знецінення української валюти, яке триває останніми тижнями, пов’язане з дією тимчасових факторів. Курс гривні, за його словами, передовсім, реагує на загострення ситуації на фронті, проблеми з аграрним експортом та затягування з рішенням про обсяги цьогорічної фінансової допомоги від США.

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