Експерт назвав причини нинішньої девальвації гривні — Finance.ua

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Експерт назвав причини нинішньої девальвації гривні

Валюта
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Експерт назвав причини нинішньої девальвації гривні
Експерт назвав причини нинішньої девальвації гривні
Знецінення української валюти, яке триває останніми тижнями, пов’язане з дією тимчасових факторів.
Таку думку висловив президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак у коментарі Укрінформу.
Курс гривні, за його словами, передовсім, реагує на загострення ситуації на фронті, проблеми з аграрним експортом та затягування з рішенням про обсяги цьогорічної фінансової допомоги від США.

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«Невизначеність із американською допомогою, неприємності на фронті біля Авдіївки… Ці події викликають ажіотажні коливання на ринку. Хтось панікує: що буде з Україною після того, як ЗСУ залишили це місто? І ситуативно попит зростає. Реагуючи на це, Нацбанк підвищує офіційний курс. Потім, за деякий час, коли ситуація заспокоїться, НБУ поведе цю „криву“ в інший бік для того, щоб навіть певною мірою „покарати“ спекулянтів та панікерів, які зараз розгойдують ситуацію», — переконаний економіст.
Якщо програму фінансової підтримки України від США буде затверджено, а ситуація на фронті знов не загостриться, цілком ймовірно, почнуть діяти традиційні для цієї пори сезонні впливи, пов’язані з посівною кампанією. Адже в цей час аграрії, зазвичай, активно продають валюту, насичуючи нею ринок.

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«Як відомо, через різні механізми великі агрокомпанії мають можливість тримати виручену за експорті постачання валюту за кордоном — навіть, незважаючи на те, що у нас запроваджено обов’язковий продаж валютної виручки. Але приходить весна, їм знову треба сіяти, закуповувати техніку, пальне, добрива, засоби захисту рослин. І вони заводять валюту в Україну та продають її. Тому традиційно в цей час відбувається незначне посилення гривні. Цього року, думаю, буде така ж ситуація», — прогнозує Козак.
Ця тенденція, за його словами, збережеться до початку літа. Якщо, звісно ж, не буде якихось неприємних несподіванок, так званих «чорних лебедів». Водночас коливання курсу в той чи інший бік і в цей час триватимуть.
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«Нацбанк не зацікавлений у тому, щоб утримувати цей показник на одній планці. Він зацікавлений у незначних коливаннях, щоб люди, бізнес, банки звикали до того, що курс може змінитися як в один, так і в інший бік, і не вдавались до спекуляцій та не панікували, реагуючи на кожне послаблення, як часто бувало раніше», — пояснив експерт.
Він погоджується із консенсусним прогнозом, зробленим провідними економістами, згідно з яким середньорічний курс долара в Україні у 2024-му становитиме 39−40 гривень, а на кінець року — підвищиться до 40−41 грн.
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За матеріалами:
Укрінформ
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