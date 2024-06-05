Кількість звернень до Ради бізнес-омбудсмена зросла. Які проблеми найбільше хвилюють підприємців — Finance.ua

Кількість звернень до Ради бізнес-омбудсмена зросла. Які проблеми найбільше хвилюють підприємців Сьогодні 19:05 — Казна та Політика

Кількість звернень до Ради бізнес-омбудсмена зросла. Які проблеми найбільше хвилюють підприємців

У першому кварталі 2024 року Рада бізнес-омбудсмена отримала 345 звернень від представників бізнесу, з яких установа закрила 162 справи. Левова частка звернень стосувалася податкових питань.

Про це йдеться у звіті Ради бізнес-омбудсмена, опублікованому 5 червня.

«Станом на початок 2024 року сума коштів, яку Рада допомогла заощадити для підприємців, сягнула 25,4 млрд грн», — сказано в повідомленні.

Проблеми бізнесу в 2023 році

З 1336 скарг, отриманих протягом минулого року, 64% безпосередньо торкались податкових проблем бізнесу (серед яких, блокування податкових накладних, невиконання судових рішень щодо їх реєстрації та включення в переліки ризикових платників). Тоді як топ-3 закрили — дії правоохоронних органів (12%) та митниці (8%).

«І хоча тенденція до блокувань накладних зменшилась порівняно з піковими 2022-им та початком 2023 року, нині кількість зупинок накладних є втричі більшою від цільового рівня. Блокування все ще стосуються приблизно 10% платників ПДВ (згідно зі статистикою ДПС)», — сказано в звіті.

Проблеми бізнесу в I кварталі 2024 року

У I кварталі 2024 року до Ради надійшло 345 звернень, з яких установа закрила 162 справи. Сума заощаджених коштів у першому кварталі склала 197,2 млн грн.

У топ-3 турбот бізнесу знову опинились податкові питання (60%), дії правоохоронних органів (14%) та митні питання (7%).

«Рада наголошує на нагальній потребі не лише змін в податковому адмініструванні, а й закликає державу відійти від нищівних практик „покарання“ бізнесу (незалежно від того, доброчесний він чи ні) за будь-яку, навіть дрібну помилку. На думку Ради, державним органам слід дотримуватися принципу належного урядування, йти на прямий контакт з бізнесом та консультувати його», — підсумували в Раді бізнес-омбудсмена.

Довідка Finance.ua:

понад 74 тисячі нових ФОПів відкрили українці за перший квартал 2024 року, повідомляв раніше Опендатабот. Це на третину більше, аніж торік, та 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році. Беззаперечним лідером за кількістю нових справ останні роки залишається столиця;

за даними YouControl. Market, найбільше за час повномасштабного вторгнення зросла частота закриття компаній на ринку юридичних послуг. Так, зміна частки закриття юридичних компаній за час війни склала +2,4 п.п. Це означає, що закриття юридичних компаній за час повномасштабної війни зросло вдвічі.

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