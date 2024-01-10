Кількість росіян та російських компаній у санкційних списках подвоїлася за рік — Finance.ua

Кількість росіян та російських компаній у санкційних списках подвоїлася за рік Сьогодні 05:43 — Світ

Кількість росіян та російських компаній у санкційних списках подвоїлася за рік

Упродовж 2023 року кількість російських фігурантів західних списків санкцій збільшилася більше, ніж удвічі.

Про це свідчить статистика системи X-Compliance.

Станом на 31 грудня у списках санкцій ООН, США, ЄС, Великобританії, Швейцарії, Нідерландів, Бельгії, Латвії, Польщі, Чехії, Австралії, Нової Зеландії, Канади, Сінгапуру, Японії, Китаю та України, які відстежують аналітики X-Compliance, безпосередньо названо 33 714 фігурантів, з них 18 483 іноземні особи та 15 231 росіянин. Рік тому ці показники дорівнювали відповідно 24 101, 16 297 та 7 804.

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росію у списках обмежень представляють 8 410 фізичних осіб та 6 821 компанія (рік тому — 4 тис. 832 та 2 тис. 972).

Серед російських компаній, включених у списки санкцій, 13,2% займаються гуртовою торгівлею, 9,7% - науковими дослідженнями та розробками, 7,3% - виробництвом комп’ютерів, електроніки та оптики, 5,2% - наданням фінансових послуг, 5,1% - розробкою програмного забезпечення.

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За «правилом 50%», яке застосовується в межах санкцій OFAC (США), Євросоюзу та Великої Британії (HM Treasury), обмеження поширюються і на компанії, не указані у зазначених списках безпосередньо, але якими його фігуранти володіють на 50 або більше відсотків. Під ризиком поширення дії цього правила на 31 грудня перебували 4 643 російські компанії.

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