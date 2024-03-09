Кількість передзамовлень на летючі машини від Alef Aeronautics досягли рекордної кількості — Finance.ua
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Кількість передзамовлень на летючі машини від Alef Aeronautics досягли рекордної кількості

Технології&Авто
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Кількість передзамовлень на летючі машини від Alef Aeronautics досягли рекордної кількості
Кількість передзамовлень на летючі машини від Alef Aeronautics досягли рекордної кількості, Фото: Europa Press
Стартап Alef Aeronautics, який підтримує SpaceX Ілона Маска, заявив, що кількість попередніх замовлень на двомісний летючий автомобіль Alef Model A досягла рекордної кількості - 2850.
Про це пише CNBC.
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Вартість Model A для клієнтів, що оформили передзамовлення, становитиме $300 тис. Таким чином оцінка стартапу станом на зараз складає понад $850 млн.
Клієнти можуть отримати доступ до попередніх замовлень на Model A онлайн, і щоб зробити попереднє замовлення, потрібно внести заставу в розмірі $150 за транспортний засіб. Цей депозит можна забрати у будь-який час, запевняє виробник.
«На сьогодні ми маємо трохи понад 2850 попередніх замовлень з урахуванням депозитів. Це робить транспортний засіб найбільш продаваним літаком в історії, більше, ніж Boeing, Airbus, Joby Aviation і більшість електричних літальних апаратів вертикального зльоту і посадки разом узятих», — сказав генеральний директор Alef Джим Духовни.
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Автомобіль Alef Aeronautics Model A, який компанія продемонструвала на виставці Mobile World Congress як зменшену модель, нагадує справжній автомобіль з сітчастою оболонкою, що захищає ротори зсередини та дозволяє повітрю проходити через транспортний засіб. Компанія базується в Сан-Матео (Каліфорнія).
Alef — один з декількох стартапів, які намагаються зробити летючі автомобілі реальністю. Серед інших — німецький стартап повітряного таксі Lilium, а також китайська компанія Joby Aviation.
За матеріалами:
dev.ua
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