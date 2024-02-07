SpaceX отримала виплати у криптовалюті Dogecoin за скасування космічної місії — Finance.ua

SpaceX отримала виплати у криптовалюті Dogecoin за скасування космічної місії Сьогодні 01:03 — Криптовалюта

SpaceX отримала виплати у криптовалюті Dogecoin за скасування космічної місії

Компанія Ілона Маска SpaceX прийняла криптовалюту Dogecoin (DOGE) як оплату за перенесення довгоочікуваної місії DOGE-1 на Місяць.

Генеральний директор Geometric Energy Corporation (GEC) Семюел Рід оголосив про транзакцію, заявивши, що GEC заплатила SpaceX в DOGE за перебронювання місії DOGE-1 після затримки її початкового графіку.

Місія, яку спочатку планували запустити на ракеті SpaceX Falcon 9 з корисним навантаженням у 2022 році, була відкладена через те, що супутник не був готовий вчасно до запуску Intuitive Machines IM-1.

Рід пояснив, що нова угода включає плату за перебронювання у Dogecoin. DOGE-1 запустять залежно від того, коли супутник буде доставлений в Maverick Space в США від Exobotics UK.

Попри затримку, Рід залишається оптимістом щодо місії DOGE-1.

«Це не означає, що DOGE-1 не буде запущений або що місія не відбудеться. DOGE-1 намагався зробити це на IM-1 і майже зробив», — пояснив Рід.

noworries За матеріалами:

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