Коктейль-бар, туалет та Wi-Fi: компанія Space Perspective представила капсулу для космічного туризму — Finance.ua

Коктейль-бар, туалет та Wi-Fi: компанія Space Perspective представила капсулу для космічного туризму Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

Коктейль-бар, туалет та Wi-Fi: компанія Space Perspective представила капсулу для космічного туризму

Американська компанія надвисокогірного туризму Space Perspective представила тестову капсулу для свого космічного корабля Neptune, який зможе транспортувати мандрівників на самий край космосу до 2025 року.

Як повідомляє видання Independent, капсула вирушить у свій перший безпілотний тестовий політ найближчими тижнями, сподіваючись запустити комерційні польоти наступного року.

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За даними компанії, це буде найбільший космічний корабель для людини діаметром 4,9 метри з місцями для восьми пасажирів і капітана. І на відміну від конкурентів Virgin Galactic і Blue Origin гостям не доведеться боротися з перевантаженням або нульовою гравітацією.

Його розмір також вміщує найбільші вікна, які коли-небудь літали в космос. За словами компанії, вони ідеально підходять для знімків селфі та споглядання приголомшливих краєвидів.

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При цьому для зручності пасажирів планується організувати коктейль-бар, туалет та Wi-Fi. Сама подорож триватиме шість годин. Ціна квитка становитиме 125 тисяч доларів.

Space Perspective описує корабель як «найбезпечніший, найрозкішніший і найвідповідальніший спосіб відчути космос».

УНІАН За матеріалами:

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