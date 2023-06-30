Virgin Galactic вперше в історії здійснила комерційний рейс у космос — Finance.ua

Virgin Galactic вперше в історії здійснила комерційний рейс у космос Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Virgin Galactic вперше в історії здійснила комерційний рейс у космос

У четвер компанія Virgin Galactic здійснила свій перший в історії комерційний рейс, відправивши чотирьох пасажирів у суборбітальний космос і повернувши їх назад на Землю.

Про це повідомляє Space.com

Виліт відбувся з космічного порту «Америка» в Нью-Мексико біля 17:40 за київським часом. Космічний літак SpaceShipTwo досягнув суборбітального космосу приблизно через 58 хвилин.

Космічний літак повернувся на космодром та приземлився о 18:45 за київським часом.

Запуск SpaceShipTwo відбувається з літака-носія VSS Unity на висоті приблизно в 15 кілометрів. Місія отримала назву «Galactic 01».

Пасажири лайнера декілька хвилин перебувають у невагомості та можуть бачити Землю на тлі чорноти космосу. Посадка судна відбувається приблизно за 90 хвилин після старту.

У «Galactic 01» взяли участь представники Повітряних сил Італії та Національної дослідницької ради Італії, які замовили мандрівку в космос у 2019 році з метою проведення суборбітальних досліджень.

За інформацією Virgin Galactic, вже сотні людей забронювали поїздку на борту SpaceShipTwo, яка коштує 450 тисяч доларів США за місце.

Наступний комерційний рейс компанії відбудеться на початку серпня, з цього моменту Virgin Galactic планує запускати їх щомісячно.

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Укрінформ За матеріалами:

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