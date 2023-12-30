Кількість касових апаратів зросла на третину з початку року — Finance.ua

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Кількість касових апаратів зросла на третину з початку року

Фінтех і Картки
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Кількість касових апаратів зросла на третину з початку року
Кількість касових апаратів зросла на третину з початку року
Кількість зареєстрованих суб'єктами господарювання реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО) за місцем розташування господарських об'єктів зросла з початку року на 30,2% - з 647,7 тис. до 843,2 тис. одиниць.
Про це повідомляє Державна податкова служба України.
Водночас середньоденна сума виторгів, проведених через РРО/ПРРО, за цей період збільшилася на 94,7% - з 7,6 млрд грн до 14,8 млрд грн.
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Нагадаємо, Державна податкова служба в ході проведених протягом вересня — жовтня перевірок виявила численні випадки провадження господарської діяльності з використанням соцмереж без державної реєстрації, а також факти реалізації товарів інтернет-магазинами без застосування РРО/ПРРО.
З 1 січня 2024 року в торговельних точках населених пунктів з чисельністю від 5 до 25 тисяч осіб торговці зобов’язані будуть встановити платіжні термінали.
Торговці зобов’язані забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно.
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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