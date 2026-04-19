0 800 307 555
укр
Місце для вашої реклами

Кількість карткових шахрайств скоротилася, проте обсяг збитків зріс — НБУ

Кримінал
34
Шахрайство з банківськими картками
Торік кількість незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток, за якими були понесені збитки, зменшилася. Водночас сума збитків збільшилася майже на чверть.
Про це повідомили у Національному банку України.

Кількість шахрайств скоротилася

У 2025 році було зафіксовано 256 тис. незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток, за якими були понесені збитки. Цей показник порівняно з 2024 роком знизився на 13,3 тис. операцій (або на 5%).
Відповідно у 2025 році на один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадало 27 шахрайських операцій, що на 14% менше порівняно з 2024 роком.
Сума збитків від шахрайства збільшилася майже на чверть (на 24%) — до загальної суми 1,4 млрд грн. Це пов’язано зі зростанням середньої суми однієї незаконної операції на 30% порівняно з 2024 роком (із 4 247 грн у 2024 році до 5 536 грн у 2025 році).
Водночас у 2025 році відносний рівень збитків від шахрайства з використанням платіжних карток до загальної суми видаткових операцій становив 198 грн збитків на один мільйон видаткових операцій, що на 14% більше ніж у 2024 році.
«Зменшення кількості незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток свідчить про те, що надавачі платіжних послуг вживають належних заходів протидії таким випадкам (зокрема, впровадження посиленої автентифікації), та про дотримання все більшою частиною клієнтів правил безпечного використання платіжних карток», — йдеться у повідомленні.

Більшість шахрайських випадків сталася в інтернеті

Розподіл за кількістю шахрайських операцій із використанням платіжних карток у розрізі місця проведення таких операцій минулого року залишився незмінним:
  • 83% від загальної кількості шахрайських операцій проводилися через інтернет;
  • 17% - через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).
Середня сума однієї незаконної операції в інтернеті торік зросла більше ніж на чверть (на 27%) та становила 6 043 грн (у 2024 році — 4 761 грн).
Як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків була спричинена соціальною інженерією.
Тобто коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджувальні коди та паролі для проведення платіжних операцій, логіни та паролі для входу до інтернет-банкінгу.
Торік соціальною інженерією було спричинено 90% від загальної суми всіх збитків (у 2024 році цей показник становив 84%).
Найпоширеніші схеми:
  • фейкові виплати «допомоги» з виманюванням даних;
  • дзвінки від «служби безпеки банку»;
  • пропозиції легкого заробітку в інтернеті;
  • перевипуск SIM-карт для доступу до банкінгу.
Окремо зросла кількість випадків серед українців за кордоном — через втрату контролю над фінансовим номером телефону.
Фахівці наголошують, більшість шахрайств можна уникнути, дотримуючись базових правил безпеки:
  • не передавати реквізити картки, паролі та коди підтвердження;
  • не переходити за підозрілими посиланнями;
  • не використовувати неперсоніфіковану SIM-картку як фінансовий номер телефон;
  • у разі підозри — негайно блокувати картку та звертатися до банку.
За матеріалами:
Finance.ua
ШахрайствоКарткиНБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems