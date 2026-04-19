Кількість карткових шахрайств скоротилася, проте обсяг збитків зріс — НБУ

Шахрайство з банківськими картками

Торік кількість незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток, за якими були понесені збитки, зменшилася. Водночас сума збитків збільшилася майже на чверть.

Про це повідомили у Національному банку України.

Кількість шахрайств скоротилася

У 2025 році було зафіксовано 256 тис. незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток, за якими були понесені збитки. Цей показник порівняно з 2024 роком знизився на 13,3 тис. операцій (або на 5%).

Відповідно у 2025 році на один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадало 27 шахрайських операцій, що на 14% менше порівняно з 2024 роком.

Сума збитків від шахрайства збільшилася майже на чверть (на 24%) — до загальної суми 1,4 млрд грн. Це пов’язано зі зростанням середньої суми однієї незаконної операції на 30% порівняно з 2024 роком (із 4 247 грн у 2024 році до 5 536 грн у 2025 році).

Водночас у 2025 році відносний рівень збитків від шахрайства з використанням платіжних карток до загальної суми видаткових операцій становив 198 грн збитків на один мільйон видаткових операцій, що на 14% більше ніж у 2024 році.

«Зменшення кількості незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток свідчить про те, що надавачі платіжних послуг вживають належних заходів протидії таким випадкам (зокрема, впровадження посиленої автентифікації), та про дотримання все більшою частиною клієнтів правил безпечного використання платіжних карток», — йдеться у повідомленні.

Більшість шахрайських випадків сталася в інтернеті

Розподіл за кількістю шахрайських операцій із використанням платіжних карток у розрізі місця проведення таких операцій минулого року залишився незмінним:

83% від загальної кількості шахрайських операцій проводилися через інтернет;

17% - через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).

Середня сума однієї незаконної операції в інтернеті торік зросла більше ніж на чверть (на 27%) та становила 6 043 грн (у 2024 році — 4 761 грн).

Як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків була спричинена соціальною інженерією.

Тобто коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджувальні коди та паролі для проведення платіжних операцій, логіни та паролі для входу до інтернет-банкінгу.

Торік соціальною інженерією було спричинено 90% від загальної суми всіх збитків (у 2024 році цей показник становив 84%).

Найпоширеніші схеми:

фейкові виплати «допомоги» з виманюванням даних;

дзвінки від «служби безпеки банку»;

пропозиції легкого заробітку в інтернеті;

перевипуск SIM-карт для доступу до банкінгу.

Окремо зросла кількість випадків серед українців за кордоном — через втрату контролю над фінансовим номером телефону.

Фахівці наголошують, більшість шахрайств можна уникнути, дотримуючись базових правил безпеки:

не передавати реквізити картки, паролі та коди підтвердження;

не переходити за підозрілими посиланнями;

не використовувати неперсоніфіковану SIM-картку як фінансовий номер телефон;

у разі підозри — негайно блокувати картку та звертатися до банку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.