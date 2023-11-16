Кількість фур, що проїжджають через ПП на українсько-польському кордоні, зменшилася на 20−25% від початку блокади — Finance.ua

Кількість фур, що проїжджають через ПП на українсько-польському кордоні, зменшилася на 20−25% від початку блокади Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Від початку блокади трьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні 6 листопада кількість вантажного транспорту, що виїжджає з України, знизилася на 20−25%.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков на щорічних загальних зборах Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

«У цифрах скажу, що з моменту цих протестів десь на 20−25% сумарно знизилася кількість вантажного транспорту, який виїжджає. І зараз така критична ситуація на Раві-Руській і Ягодині, на інших пунктах пропуску, зокрема на Краківці. Там за допомогою місцевої влади, не центральної, а місцевої, воно працює», — сказав Васьков.

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За його словами, на кордоні 15 листопада відбувається черговий етап переговорів щодо питання блокади та умов її скасування за участю глави Генерального директорату з питань мобільності та транспорту Євросоюзу DG Move Магди Копчинської та заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача.

«Безумовно, наше завдання, щоб воно (питання блокади. — Ред.) було вирішено до середини грудня, тому що кожен день простою — це негативні наслідки для наших підприємців, для нашої економіки», — заявив Васьков.

Основна вимога організаторів блокади на українсько-польському кордоні - повернутися до видачі дозволів на вантажоперевезення в Європейському Союзі для українських перевізників і заборонити реєстрацію на території Польщі транспортних компаній з українським капіталом, а також скасувати вже видані ліцензії транспортним компаніям на території Польщі, розповів Васьков.

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«Усі вимоги не до нас. Ми, безумовно, не можемо їх узгодити і саме тому запросили керівника DG Move Магду Копчинську», — сказав заступник міністра.

Відповідаючи на запитання про можливу блокаду пунктів пропуску з боку Словаччини та Угорщини, де перевізники також незадоволені ситуацією, він сказав, що «потенційно чув, що вже наші перевізники планують приєднатися до страйку на території України. Проти їхніх перевізників».

Раніше повідомлялося, що черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягають 40 км.

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