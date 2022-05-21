У парламенті Туреччини заявили, що блокада портів України має бути знята — Finance.ua
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У парламенті Туреччини заявили, що блокада портів України має бути знята

Вчора 16:11Казна та Політика
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Блокада українських портів є неприпустимою і має бути знята. Така блокада з боку рф вже призвела до зростання цін та ускладнення забезпечення продовольством у Туреччині, і призведе до серйозної продовольчої кризи в різних країнах світу, пише www.blackseanews.net.
Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Великих національних зборів Туреччини від Демократичної народної партії Рідван Туран.
«Ми вважаємо неприпустимою не лише блокаду українських портів, а й напад росії на Україну загалом. Це не означає, звісно, що ми підтримуємо плани розширення НАТО. Закриття портів створить серйозну продовольчу проблему для країн, які мають торговельні відносини з Україною щодо постачання сільськогосподарської продукції. У зв’язку з цією причиною в Туреччині вже виникла проблема з постачанням продовольства. Туреччині потрібна Україна і українські зернові, і насіння олійних культур. Відсутність соняшникової олії з України вже призвела до зростання цін у Туреччині, така сама ситуація і з пшеницею», — заявив турецький політик.
«Торгівля має бути забезпечена якнайшвидше, а блокада українських портів має бути знята», — підсумував депутат Великих національних зборів Туреччини Рідван Туран.
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Згідно із заявою ООН блокування українських портів росією загрожує колапсом сільського господарства України, яка годує 400 млн людей у всьому світі. Неможливість вивезти зерно з території одного з найбільших світових експортерів пшениці, ячменю та олії може обернутися світовою продовольчою кризою та голодом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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