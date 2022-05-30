Кількість ФОП в Україні збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця, - Опендатабот — Finance.ua

Кількість ФОП в Україні збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця, - Опендатабот
За перші тижні війни було зареєстровано більше 10 тисяч ФОП та понад 1,2 тисячі компаній. Зараз кількість ФОП в Україні збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця.
Про це повідомляє аналітична платформа Опендатабот.
Так, кількість ФОП збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця: відкривається близько 20 тисяч, а закривається близько 13 тисяч.
На даний момент в Україні зареєстровано 1 891 200 ФОП.
Інфографіка: Опендатабот
Довідка Finance.ua:
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