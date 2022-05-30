Кількість ФОП в Україні збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця, - Опендатабот — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кількість ФОП в Україні збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця, - Опендатабот

Вчора 16:42Особисті фінанси
652
Кількість ФОП в Україні збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця, - ОпендатаботКількість ФОП в Україні збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця, - Опендатабот
За перші тижні війни було зареєстровано більше 10 тисяч ФОП та понад 1,2 тисячі компаній. Зараз кількість ФОП в Україні збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця.
Про це повідомляє аналітична платформа Опендатабот.
Так, кількість ФОП збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця: відкривається близько 20 тисяч, а закривається близько 13 тисяч.
На даний момент в Україні зареєстровано 1 891 200 ФОП.
Інфографіка: Опендатабот Інфографіка: Опендатабот

Довідка Finance.ua:

  • раніше Опендатабот проаналізував, як від початку повномасштабного вторгнення рф змінилась ситуація на економічному фронті України;
  • в Україні почав відновлюватись ресторанний бізнес. Попри те, що через три місяці працює лише 68% закладів, порівняно з початком повномасштабної війни, у багатьох областях їхня виручка вже досягла довоєнних показників. А ось із зарплатами поки що все не так райдужно — вони в основному «просіли»;
  • за урядовою програмою релокації бізнесу, в безпечніші регіони переїхали 600 підприємств, налагодили роботу 380 релокованих компаній.

Перевірки ФОПів під час війни

За матеріалами: Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.