Кількість ФОП в Україні збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця, - Опендатабот — Finance.ua

Кількість ФОП в Україні збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця, - Опендатабот

Вчора 16:42 — Особисті фінанси

Кількість ФОП в Україні збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця, - Опендатабот

За перші тижні війни було зареєстровано більше 10 тисяч ФОП та понад 1,2 тисячі компаній. Зараз кількість ФОП в Україні збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця.

Про це повідомляє аналітична платформа Опендатабот.

Так, кількість ФОП збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця: відкривається близько 20 тисяч, а закривається близько 13 тисяч.

На даний момент в Україні зареєстровано 1 891 200 ФОП.

Інфографіка: Опендатабот

Довідка Finance.ua:

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