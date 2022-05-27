Кафе та ресторани в Україні під час війни наростили виручку: що із зарплатами — Finance.ua

Кафе та ресторани в Україні під час війни наростили виручку: що із зарплатами, freepik.com
В Україні почав відновлюватись ресторанний бізнес. Попри те, що через три місяці працює лише 68% закладів, порівняно з початком повномасштабної війни, у багатьох областях їхня виручка вже досягла довоєнних показників. А ось із зарплатами поки що все не так райдужно — вони в основному «просіли».
Про це йдеться у спільному дослідженні Poster та Work.ua.
Зазначається: найкращі показники виручки у закладів Закарпатської області. За тиждень 16-22 травня вона загалом досягла 152% проти тижня 14-20 лютого.
Перевищує показник лютого виручка закладів громадського харчування ще у низці областей. Зокрема:
у Волинській — 124%;
у Чернівецькій — 119%;
у Хмельницькій — 115%;
у Запорізькій — 106%;
у Полтавській — 105%;
у Вінницькій — 103%;
у Львівській — 102%;
у Рівненській — 102%.
Найнижчі показники — на сході та півдні України, які знаходяться в епіцентрі бойових дій. Зокрема:
у Донецькій області — 6%;
у Харківській — 14%;
у Херсонській — 21%;
у Миколаївській — 25%.
Інфографіка: Poster та Work.ua
Що із зарплатами
А от із зарплатами справа набагато гірша. Наприклад, в Одесі на початку травня бариста пропонували 9 000 грн (мінус 18% від лютневого рівня). Падіння зачепило й інші професії:
кухарям пропонували 12 500 грн (мінус 22%);
офіціантам — 12 000 (мінус 14%).
У Києві найбільше зарплати впали у бариста. На початку травня їм пропонували в середньому 12 000 грн, що на 20% менше, ніж до війни. Кухарів шукали на 15 500 грн (мінус 9%). А ось у офіціантів зарплата залишилася на колишньому рівні — 18 000 грн.