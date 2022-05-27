Кафе та ресторани в Україні під час війни наростили виручку: що із зарплатами — Finance.ua

Кафе та ресторани в Україні під час війни наростили виручку: що із зарплатами

Вчора 14:02 — Особисті фінанси

Кафе та ресторани в Україні під час війни наростили виручку: що із зарплатами, freepik.com

В Україні почав відновлюватись ресторанний бізнес. Попри те, що через три місяці працює лише 68% закладів, порівняно з початком повномасштабної війни, у багатьох областях їхня виручка вже досягла довоєнних показників. А ось із зарплатами поки що все не так райдужно — вони в основному «просіли».

Про це йдеться у спільному дослідженні Poster та Work.ua.

Зазначається: найкращі показники виручки у закладів Закарпатської області. За тиждень 16-22 травня вона загалом досягла 152% проти тижня 14-20 лютого.

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Перевищує показник лютого виручка закладів громадського харчування ще у низці областей. Зокрема:

у Волинській — 124%;

у Чернівецькій — 119%;

у Хмельницькій — 115%;

у Запорізькій — 106%;

у Полтавській — 105%;

у Вінницькій — 103%;

у Львівській — 102%;

у Рівненській — 102%.

Найнижчі показники — на сході та півдні України, які знаходяться в епіцентрі бойових дій. Зокрема:

у Донецькій області — 6%;

у Харківській — 14%;

у Херсонській — 21%;

у Миколаївській — 25%.

Інфографіка: Poster та Work.ua

Що із зарплатами

А от із зарплатами справа набагато гірша. Наприклад, в Одесі на початку травня бариста пропонували 9 000 грн (мінус 18% від лютневого рівня). Падіння зачепило й інші професії:

кухарям пропонували 12 500 грн (мінус 22%);

офіціантам — 12 000 (мінус 14%).

У Києві найбільше зарплати впали у бариста. На початку травня їм пропонували в середньому 12 000 грн, що на 20% менше, ніж до війни. Кухарів шукали на 15 500 грн (мінус 9%). А ось у офіціантів зарплата залишилася на колишньому рівні — 18 000 грн.

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У Львові ж:

бариста у травні пропонували 10 000 грн (мінус 9%);

кухарям — 12 000 грн. (мінус 8%);

офіціантам — 10 000 (як і у Києві, без змін).

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