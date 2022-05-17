Ресторанний ринок у Києві зменшився вдвічі — Finance.ua

Ресторанний ринок у Києві зменшився вдвічі

Вчора 09:29 — Особисті фінанси

Ресторанний ринок у Києві зменшився вдвічі, eventukraine.com

Ресторанний ринок у Києві звузився вдвічі, від початку війни зачинена щонайменше третина закладів.

Про це повідомила співзасновниця Національної ресторанної асоціації Ольга Насонова агентству «Інтерфакс-Україна»

«Із 500 тисяч активних споживачів ресторанних послуг залишилася в найкращому разі половина. А отже, половина ринку просто не має своєї аудиторії, її немає зараз фізично. Ресторанний Київ сьогодні — місто жорстких контрастів. Мертва пустеля із зачиненими дверима кафе та ресторанів пожвавлюється оазами забитих ущерть закладів. Зачинена щонайменше третина київських ресторанів. Коли відчиняться — невідомо», — повідомила Насонова.

За її спостереженнями, лише близько 20% відкритих закладів громадського харчування демонструють хороше завантаження.

Окрім найбільших і найпопулярніших закладів, за її оцінками, шанси «вижити» мають два формати.

«Утримаються кав’ярні та пекарні. Низький середній чек, маленька площа. Затребувані заклади з концепцією простої та ситної кухні. Екзотичні концепти зараз мають набагато менший попит: суші, рамени — це про побалувати себе зрідка», — повідомила Насонова.

Експертка також зазначила, що комендантська година практично зупинила у столиці роботу барів. При цьому найкраще почуваються кіоски з шаурмою.

«Проста й дешева їжа — тренд найближчих місяців, а самотні чоловіки — головна аудиторія», — каже вона.

З початку повномасштабного вторгнення ціни на найдемократичніші позиції вже зросли приблизно на 10%.

«Індекс (київської) перепічки зростає — вже 30 грн, наприкінці 2021 року був 25 грн. Для економістів ці цифри багато про що говорять. Ціни на каву почали зростати з початку року, капучино в січні було 32 грн, у березні вже 35 грн, у центрі міста — 38 грн», — повідомила Насонова.

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