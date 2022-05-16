McDonald's остаточно йде з ринку рф: компанія розпочала продаж свого бізнесу — Finance.ua

«Гуманітарна криза, спричинена війною в Україні, та непередбачуване робоче середовище, що прискорюється, привели McDonald’s до висновку, що продовження володіння бізнесом у росії більше не є життєздатним і не відповідає цінностям McDonald’s», — йдеться у заяві.
Зазначається, що компанія продасть всі свої ресторани в росії місцевому покупцеві. Але ці ресторани вже не матимуть бренду McDonald’s — ні назви, ні логотипу, ні меню. Компанія водночас зберігатиме свої торгові марки в росії.
До закриття угоди McDonald’s продовжить платити зарплату працівникам і забезпечить їхнє працевлаштування за нового власника мережі.