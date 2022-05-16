McDonald's остаточно йде з ринку рф: компанія розпочала продаж свого бізнесу — Finance.ua
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McDonald's остаточно йде з ринку рф: компанія розпочала продаж свого бізнесу

Вчора 14:45Фондовий ринок
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McDonald's остаточно йде з ринку рф: компанія розпочала продаж свого бізнесуMcDonald's остаточно йде з ринку рф: компанія розпочала продаж свого бізнесу
McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з росії і продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Гуманітарна криза, спричинена війною в Україні, та непередбачуване робоче середовище, що прискорюється, привели McDonald’s до висновку, що продовження володіння бізнесом у росії більше не є життєздатним і не відповідає цінностям McDonald’s», — йдеться у заяві.
Зазначається, що компанія продасть всі свої ресторани в росії місцевому покупцеві. Але ці ресторани вже не матимуть бренду McDonald’s — ні назви, ні логотипу, ні меню. Компанія водночас зберігатиме свої торгові марки в росії.
До закриття угоди McDonald’s продовжить платити зарплату працівникам і забезпечить їхнє працевлаштування за нового власника мережі.
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Компанія працювала на російському ринку понад 30 років. І працевлаштовує 62 тисячі росіян.
Ресторани McDonald’s в Україні залишаються тимчасово зачиненими, компанія продовжує виплачувати повну зарплатню своїм співробітникам в країні.
У результаті свого виходу з росії компанія зафіксує витрати у близько 1,2-1,4 млрд доларів для списання своїх чистих інвестицій на ринку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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