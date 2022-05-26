Для українців запустять єдину базу вакансій — Finance.ua

Для українців запустять єдину базу вакансій

Вчора 15:01 — Казна та Політика

Для українців запустять єдину базу вакансій

В Україні запустять єдину базу вакансій. Там будуть як вакансії від державного центру зайнятості, так з найбільших сайтів з пошуку роботу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

«Державна служба зайнятості за участі Міністерства економіки України підписала договір про співпрацю та інформаційну взаємодію з 5 найбільшими сайтами з працевлаштування: robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua. Результатом співробітництва стане створення єдиної бази з вакансіями», — сказано в повідомленні.

Наповнення бази здійснюватиметься силами Державної служби зайнятості та агенцій з пошуку роботи. Оновлення ресурсу — у режимі реального часу.

«Ми локалізуємо максимум пропозицій на ринку праці та дані про кадровий потенціал на одному майданчику, що дозволить підприємцям швидко знайти працівників, а людям — роботу. Швидке працевлаштування українців відіграє провідну роль у відновленні економічної активності», — зазначив заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра.

Сайти з пошуку роботи також отримають доступ до даних Державної служби зайнятості та зможуть розміщувати інформацію про вакансії на своїх сайтах. Це дозволить додатково інформувати українців про всі варіанти працевлаштування.

Довідка Finance.ua:

український ринок праці перебуває у стані жорсткої кризи внаслідок війни. Роботи мало, попит на роботу значно перевищує пропозицію;

у березні кількість непрацюючих підприємців склала 16,3%; тих, хто планував працювати — 3,6%; працюючих — 80,1%. Проте вже в середині квітня до роботи повернулися 88% бізнесів, а кількість непрацюючих — зменшилася майже вдвічі;



на початок травня найактивнішими роботодавці були в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Вінниці. А от кандидати найбільш активні в Києві, Одесі, Львові, Полтаві та Дніпрі.

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