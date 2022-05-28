Тренди економічного фронту: як працює бізнес під час війни — Finance.ua
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Тренди економічного фронту: як працює бізнес під час війни

Вчора 08:21Казна та Політика
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Опендатабот проаналізував, як від початку повномасштабного вторгнення рф змінилась ситуація на економічному фронті України.

Робота

Наразі на work.ua розміщено 18 568 оголошень про пошук працівників. Це у понад 3 рази більше, аніж було у перші тижні після початку війни.
За даними сервісу пошуку роботи для ІТ-спеціалістів Djinni, за перший місяць війни кількість вакансій суттєво скоротилася, й наразі починає відновлюватися — хоча й не так стрімко, як кількість фахівців у пошуку роботи. Наразі на сайті розміщено 47 284 резюме. Натомість кількість вакансій росте не так стрімко та все ще значно менша за кількість зацікавлених у роботі — 15 339.
За даними сервісу пошуку роботи за кордоном Jooble, кількість вакансій за останній місяць поступово зменшується. Наразі на сайті розміщено 32 720 оголошень про пошук працівників. Це в 1,3 рази більше, аніж було у перші тижні після війни, та майже удвічі менше, аніж було наприкінці лютого (61 563).
Тренди економічного фронту: як працює бізнес під час війни
За даними OLX Робота, хоча кількість вакансій на робітничі спеціальності зросла до 32 855, це все ще майже удвічі менше, аніж в останній довоєнний тиждень. Крім того, пропозицій роботи все ще втричі менше за кількість відгукувачів — їх аж 99 541.

Бізнес

Кількість нових бізнесів стабільно зростає. Загалом від початку війни в Україні зареєстровано 28 442 ФОПи та 4 584 нові компаній. В перші тижні війни ЄДР не працював — нові бізнеси не реєструвалися. З моменту відкриття реєстру кількість нових компаній та ФОП почала зростати.
Тренди економічного фронту: як працює бізнес під час війни
За даними української компанії з автоматизації закладів Poster POS, у порівнянні з останнім довоєнним тижнем наразі в Україні працює 68% закладів харчування, які генерують 70% прибутку.
Тренди економічного фронту: як працює бізнес під час війни
Кількість замовлень таксі, за даними сервісу Бонд, відновилась лише на третину від довоєнних показників — 37%.
За даними Хорошоп, кількість продажів товарів на онлайн-майданчиках зросла до 85% від довоєнних показників. Для порівняння, в перші дні війни продажі впали аж до 7%.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: Finance.ua
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