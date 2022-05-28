Тренди економічного фронту: як працює бізнес під час війни — Finance.ua

Тренди економічного фронту: як працює бізнес під час війни

Вчора 08:21 — Казна та Політика

Опендатабот проаналізував , як від початку повномасштабного вторгнення рф змінилась ситуація на економічному фронті України.

Робота

Наразі на work.ua розміщено 18 568 оголошень про пошук працівників. Це у понад 3 рази більше, аніж було у перші тижні після початку війни.

За даними сервісу пошуку роботи для ІТ-спеціалістів Djinni, за перший місяць війни кількість вакансій суттєво скоротилася, й наразі починає відновлюватися — хоча й не так стрімко, як кількість фахівців у пошуку роботи. Наразі на сайті розміщено 47 284 резюме. Натомість кількість вакансій росте не так стрімко та все ще значно менша за кількість зацікавлених у роботі — 15 339.

За даними сервісу пошуку роботи за кордоном Jooble, кількість вакансій за останній місяць поступово зменшується. Наразі на сайті розміщено 32 720 оголошень про пошук працівників. Це в 1,3 рази більше, аніж було у перші тижні після війни, та майже удвічі менше, аніж було наприкінці лютого (61 563).

За даними OLX Робота, хоча кількість вакансій на робітничі спеціальності зросла до 32 855, це все ще майже удвічі менше, аніж в останній довоєнний тиждень. Крім того, пропозицій роботи все ще втричі менше за кількість відгукувачів — їх аж 99 541.

Бізнес

Кількість нових бізнесів стабільно зростає. Загалом від початку війни в Україні зареєстровано 28 442 ФОПи та 4 584 нові компаній. В перші тижні війни ЄДР не працював — нові бізнеси не реєструвалися. З моменту відкриття реєстру кількість нових компаній та ФОП почала зростати.

За даними української компанії з автоматизації закладів Poster POS, у порівнянні з останнім довоєнним тижнем наразі в Україні працює 68% закладів харчування, які генерують 70% прибутку.

Кількість замовлень таксі, за даними сервісу Бонд, відновилась лише на третину від довоєнних показників — 37%.

За даними Хорошоп, кількість продажів товарів на онлайн-майданчиках зросла до 85% від довоєнних показників. Для порівняння, в перші дні війни продажі впали аж до 7%.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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