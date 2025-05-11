Кількість аспірантів-чоловіків зросла втричі за час великої війни (інфографіка) — Finance.ua

Кількість аспірантів-чоловіків зросла втричі за час великої війни (інфографіка) Сьогодні 13:15

Кількість аспірантів-чоловіків зросла втричі за час великої війни (інфографіка)

В Україні за час повномасштабної війни кількість аспірантів-чоловіків зросла втричі. Станом на січень 2022 року в аспірантурі навчалися 14 тисяч 83 чоловіки, а станом на січень 2025-го — 44 тисячі 572.

Про це пише «Слово і діло».

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Видання нагадує, аспіранти-бюджетники на денній формі навчання можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Кількість аспірантів в Україні зростає з року в рік. Водночас частка жінок серед них суттєво зменшується, а чоловіків, особливо в середньому та старшому віці, — зростає.

У січні 2022 року в аспірантурі навчалися 26 тисяч 389 українців, з них 14 тисяч 83 — чоловіки. Третину всіх аспірантів (8 тисяч 85) складали чоловіки віком 25−29 років.

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В аспірантурі також навчалися 904 чоловіки 22−24 років, 1 тисяча 564 — 30−34 років, 1 тисяча 302 — 35−39 років, 1 тисяча 673 — 40−49 років, 477 — 50−59 років, 78 — старші за 60 років.

Рік потому кількість аспірантів в Україні зросла до 33 тисяч 826, серед них було 22 тисячі 86 чоловіків.

Аспірантів-чоловіків віком 22−24 роки було 1 тисяча 310;

віком 25−29 років — 10 тисяч 87;

віком 30−34 роки — 3 тисячі 276;

віком 35−39 років — 2 тисячі 811;

віком 40−49 років — 3 тисячі 592;

віком 50−59 років — 922;

старше 60 років — 88.

Станом на січень 2024 року кількість аспірантів зросла до 46 тисяч 522.

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В аспірантурі навчалися 35 тисяч 556 чоловіків: віком 22−24 роки — 4 тисячі 21, віком 25−29 років — 11,8 тисяч, віком 30−34 роки — 5 тисяч 621, віком 35−39 років — 5 тисяч 610, віком 40−49 років — 6 тисяч 985, віком 50−59 років — 1 тисяча 435, старше 60 років — 84.

До січня 2025 року кількість аспірантів зросла до 53 тисяч 430, з них 44 тисячі 572 чоловіки.

Аспірантів-чоловіків віком 22−24 роки було 2 тисячі 936, віком 25−29 років — 13 тисяч 518, віком 30−34 роки — 8 тисяч 19, віком 35−39 років — 7 тисяч 694, віком 40−49 років — 10 тисяч 146, віком 50−59 років — 2 тисячі 172, старше 60 років — 87.

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