Кількість аспірантів-чоловіків зросла втричі за час великої війни (інфографіка) — Finance.ua
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Кількість аспірантів-чоловіків зросла втричі за час великої війни (інфографіка)

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Кількість аспірантів-чоловіків зросла втричі за час великої війни (інфографіка)
Кількість аспірантів-чоловіків зросла втричі за час великої війни (інфографіка)
В Україні за час повномасштабної війни кількість аспірантів-чоловіків зросла втричі. Станом на січень 2022 року в аспірантурі навчалися 14 тисяч 83 чоловіки, а станом на січень 2025-го — 44 тисячі 572.
Про це пише «Слово і діло».
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Кількість аспірантів в Україні зростає з року в рік. Водночас частка жінок серед них суттєво зменшується, а чоловіків, особливо в середньому та старшому віці, — зростає.
Кількість аспірантів-чоловіків зросла втричі за час великої війни (інфографіка)
У січні 2022 року в аспірантурі навчалися 26 тисяч 389 українців, з них 14 тисяч 83 — чоловіки. Третину всіх аспірантів (8 тисяч 85) складали чоловіки віком 25−29 років.
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В аспірантурі також навчалися 904 чоловіки 22−24 років, 1 тисяча 564 — 30−34 років, 1 тисяча 302 — 35−39 років, 1 тисяча 673 — 40−49 років, 477 — 50−59 років, 78 — старші за 60 років.
Рік потому кількість аспірантів в Україні зросла до 33 тисяч 826, серед них було 22 тисячі 86 чоловіків.
  • Аспірантів-чоловіків віком 22−24 роки було 1 тисяча 310;
  • віком 25−29 років — 10 тисяч 87;
  • віком 30−34 роки — 3 тисячі 276;
  • віком 35−39 років — 2 тисячі 811;
  • віком 40−49 років — 3 тисячі 592;
  • віком 50−59 років — 922;
  • старше 60 років — 88.
Станом на січень 2024 року кількість аспірантів зросла до 46 тисяч 522.
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В аспірантурі навчалися 35 тисяч 556 чоловіків: віком 22−24 роки — 4 тисячі 21, віком 25−29 років — 11,8 тисяч, віком 30−34 роки — 5 тисяч 621, віком 35−39 років — 5 тисяч 610, віком 40−49 років — 6 тисяч 985, віком 50−59 років — 1 тисяча 435, старше 60 років — 84.
До січня 2025 року кількість аспірантів зросла до 53 тисяч 430, з них 44 тисячі 572 чоловіки.
Аспірантів-чоловіків віком 22−24 роки було 2 тисячі 936, віком 25−29 років — 13 тисяч 518, віком 30−34 роки — 8 тисяч 19, віком 35−39 років — 7 тисяч 694, віком 40−49 років — 10 тисяч 146, віком 50−59 років — 2 тисячі 172, старше 60 років — 87.
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За матеріалами:
Слово і Діло
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