Кабмін змінив правила підготовки аспірантів та докторантів — Finance.ua

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Кабмін змінив правила підготовки аспірантів та докторантів

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Кабмін змінив правила підготовки аспірантів та докторантів
Кабмін змінив правила підготовки аспірантів та докторантів
Кабінет Міністрів змінив правила підготовки аспірантів та докторантів. Відтепер для вступників буде обов’язковим іспит з іноземної мови.
Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.
На третьому курсі навчання аспірантів та докторантів студенти обов’язково складатимуть державний залік з української та іноземної мов для академічних цілей. Гончаренко зазначив, що його проводитимуть з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
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Окрім того, охочі вступити на аспірантуру та докторантуру повинні будуть обов’язково скласти іспит з іноземної мови. Раніше, якщо у вступників був міжнародний сертифікат TOEFL, IELTS, Cambridge або ж якийсь інший, вони могли не складати цей іспит. Утім, тепер цю норму скасують.
Нардеп зазначив, що такі нововведення потрібні для того, щоб «підвищити якість навчання та уніфікувати вимоги».
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Нагадаємо, що у 2024 році Міністерство освіти і науки України запровадило нові правила вступу до аспірантури. За ними вступити на контракт можна було лише на заочну або вечірню форми, що не давало права на відстрочку.
Також Міносвіти збільшило кількість державних місць з 3200 до 7000. За словами міністра освіти Оксена Лісового, це зробили для того, щоб «не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних».
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Пізніше Міністерство освіти призупинило набір студентів на денну або дуальну форму аспірантури за кошти фізичних та юридичних осіб до 1 січня 2025 року. Крім того, призупинять поновлення аспірантів на денній або дуальній формі навчання та їхнє переведення з інших форм на денну.
Міністерство юстиції підтверджувало, що ці правила вступу є законними.
За матеріалами:
hromadske
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