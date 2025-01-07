Керівника Держмитниці підозрюють у недекларуванні будинку та землі за $100 тисяч — Finance.ua

Керівника Держмитниці підозрюють у недекларуванні будинку та землі за $100 тисяч Сьогодні 10:44 — Кримінал

Керівника Держмитниці підозрюють у недекларуванні будинку та землі за $100 тисяч

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили в.о. голови Державної митної служби України про підозру в недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у 2021−2023 підозрюваний не відобразив в е-декларації відомості про житловий будинок під Києвом площею 236,8 м. кв. та земельну ділянку, де він розташований.

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Слідство встановило, що нерухомість вартістю понад 100 тис. дол. США посадовець оформив на батька дружини, в той час як насправді фактичним власником є він і його сім’я.

Нагадаємо, раніше повідомлялось , що колишнього командувача регіонального управління сил територіальної оборони «Південь» судитимуть за зловживання службовим становищем. Справу передали до суду. У 2023 році посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку. Вони понад рік будували дім, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

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