Змушував бійців будувати собі маєток замість служби: на Одещині судитимуть екскерівника регіонального управління сил ТрО — Finance.ua

Змушував бійців будувати собі маєток замість служби: на Одещині судитимуть екскерівника регіонального управління сил ТрО Сьогодні 18:45 — Кримінал

Змушував бійців будувати собі маєток замість служби: на Одещині судитимуть екскерівника регіонального управління сил ТрО, Фото: ДБР

Колишнього командувача регіонального управління сил територіальної оборони «Південь» судитимуть за зловживання службовим становищем. Справу передали до суду.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

«Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування стосовно колишнього командувача регіонального управління сил територіальної оборони „Південь“, який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок», — сказано в повідомленні.

Фото: ДБР

У 2023 році посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку. Вони понад рік будували дім, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Посадовець наразі звільнений із ЗСУ та обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

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