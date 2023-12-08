Керівник оборонного заводу розкрадав бюджетні гроші на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ — Finance.ua

Керівник оборонного заводу розкрадав бюджетні гроші на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ Вчора 15:16 — Кримінал

Контррозвідка Служби безпеки спільно з БЕБ та у взаємодії з керівництвом АТ «Українська оборонна промисловість» ліквідувала схему привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Мова йде про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах СУ-27.

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За даними слідства, директор одного з оборонних підприємств нашої держави разом зі спільниками намагався вкрасти майже 4 млн бюджетних гривень на закупівлі відповідного авіаобладнання.

Фото: СБУ

Саме на цю суму він уклав договір з афілійованою комерційною структурою на придбання авіаційного модуля. Втім, ділки поставили на держпідприємство несправні комплектуючі, а його очільник розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та оплатити.

Для цього посадовець підписав бухгалтерські документи на приймання несправного майна.

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На їх підставі оборонна компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу у розмірі 1,9 млн грн. У подальшому учасники «схеми» планували вивести ці гроші у тінь через підконтрольні фірми, обготівкувати та розподілити між собою.

Фото: СБУ

Однак, правоохоронці своєчасно викрили оборудку та поетапно її задокументували. Після цього на всю суму договору у розмірі 3,9 млн грн було накладено арешт і тим самим заблоковано спроби їх привласнення.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зокрема, перевіряється причетність фігурантів до вчинення злочинів під час укладання інших оборонних договорів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

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