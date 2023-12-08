Керівник оборонного заводу розкрадав бюджетні гроші на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Керівник оборонного заводу розкрадав бюджетні гроші на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ

Кримінал
292
Контррозвідка Служби безпеки спільно з БЕБ та у взаємодії з керівництвом АТ «Українська оборонна промисловість» ліквідувала схему привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Мова йде про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах СУ-27.
Читайте також
За даними слідства, директор одного з оборонних підприємств нашої держави разом зі спільниками намагався вкрасти майже 4 млн бюджетних гривень на закупівлі відповідного авіаобладнання.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Саме на цю суму він уклав договір з афілійованою комерційною структурою на придбання авіаційного модуля. Втім, ділки поставили на держпідприємство несправні комплектуючі, а його очільник розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та оплатити.
Для цього посадовець підписав бухгалтерські документи на приймання несправного майна.
Читайте також
На їх підставі оборонна компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу у розмірі 1,9 млн грн. У подальшому учасники «схеми» планували вивести ці гроші у тінь через підконтрольні фірми, обготівкувати та розподілити між собою.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Однак, правоохоронці своєчасно викрили оборудку та поетапно її задокументували. Після цього на всю суму договору у розмірі 3,9 млн грн було накладено арешт і тим самим заблоковано спроби їх привласнення.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зокрема, перевіряється причетність фігурантів до вчинення злочинів під час укладання інших оборонних договорів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.