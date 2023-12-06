Компанії з Фінляндії підозрюють у відправці в росію майже 3500 дронів — Finance.ua
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Компанії з Фінляндії підозрюють у відправці в росію майже 3500 дронів

Кримінал
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Дві компанії з Фінляндії підозрюють у відправці в росію продукції, яка може потрапляти під санкції ЄС, зокрема дронів.
Про це повідомляє Yle з посиланням на дані фінської митниці, пише «Європейська правда».
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За даними відомства, компанії могли експортувати в сусідню країну товарів на суму понад три мільйони євро. Зокрема, йдеться про 3500 дронів.
Фінські митники зазначають, що, згідно з митними деклараціями, вантажі прямували в іншу країну, але є підозри, що вони потрапили в росію.
Також у відомстві підозрюють, що за компаніями стоїть одна людина. Наразі у цій справі проходять шість підозрюваних.
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За повідомленням митниці, справу, яка розслідується за фактом порушення митних правил при обтяжуючих обставинах та експорту військового обладнання, буде передано до суду вже цього місяця.
Раніше МЗС Фінляндії запустило відкритий для всіх онлайн-курс про міжнародні санкції, в тому числі проти росії, щоб підвищити знання фінів про цей інструмент.
Також ЗМІ повідомляли, що деякі держави-члени Європейського Союзу під час обговорення нового, дванадцятого пакета санкцій виступили проти положення, яке б суттєво обмежило реекспорт до росії низки європейських товарів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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