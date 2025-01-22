Керівництво черкаського хімзаводу викрили на поставках добрив до рф — Finance.ua

Керівництво черкаського хімзаводу викрили на поставках добрив до рф Сьогодні 20:45 — Кримінал

Керівництво черкаського хімзаводу викрили на поставках добрив до рф, Фото: СБУ

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на експорт української продукції до рф. За результатами комплексних заходів на співпраці з країною-агресором викрито керівництво хімічного підприємства у Черкасах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, представники українського хімзаводу налагодили оптові поставки добрив та мінералів для аграрної галузі рф. Протягом 2022−2024 років ділки нелегально переправили до росії власну продукцію на суму 1,8 млн доларів США.

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Для прихованого переправлення українського товару до рф фігуранти використовували афілійовану компанію на Близькому Сході.

Задокументовано, що продукцію черкаського виробника спочатку направляли до близькосхідного «посередника», а звідти здійснювали реекспорт до росії. Серед ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора — «Щьолково Агрохім» та «Альтерит».

За наявними даними, з початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції.

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Для обговорення нелегальних поставок та продовження підпільного бізнесу організатори використовували анонімні чати у месенджерах та електронну пошту.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами оборудки.

Слідчі Служби безпеки повідомили керівнику черкаської компанії про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників «схеми». Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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