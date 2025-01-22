Керівництво черкаського хімзаводу викрили на поставках добрив до рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Керівництво черкаського хімзаводу викрили на поставках добрив до рф

Кримінал
46
Керівництво черкаського хімзаводу викрили на поставках добрив до рф
Керівництво черкаського хімзаводу викрили на поставках добрив до рф, Фото: СБУ
Служба безпеки ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на експорт української продукції до рф. За результатами комплексних заходів на співпраці з країною-агресором викрито керівництво хімічного підприємства у Черкасах.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, представники українського хімзаводу налагодили оптові поставки добрив та мінералів для аграрної галузі рф. Протягом 2022−2024 років ділки нелегально переправили до росії власну продукцію на суму 1,8 млн доларів США.
Читайте також
Для прихованого переправлення українського товару до рф фігуранти використовували афілійовану компанію на Близькому Сході.
Задокументовано, що продукцію черкаського виробника спочатку направляли до близькосхідного «посередника», а звідти здійснювали реекспорт до росії. Серед ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора — «Щьолково Агрохім» та «Альтерит».
За наявними даними, з початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції.
Читайте також
Для обговорення нелегальних поставок та продовження підпільного бізнесу організатори використовували анонімні чати у месенджерах та електронну пошту.
Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами оборудки.
Слідчі Служби безпеки повідомили керівнику черкаської компанії про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників «схеми». Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.