Директора спиртзаводу на Полтавщині викрили на ухиленні від сплати майже 2,5 млрд гривень податків — Finance.ua

Директора спиртзаводу на Полтавщині викрили на ухиленні від сплати майже 2,5 млрд гривень податків Сьогодні 20:21 — Кримінал

Директора спиртзаводу на Полтавщині викрили на ухиленні від сплати майже 2,5 млрд гривень податків, Фото: gp.gov.ua

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України викрили директора ДП «Жовтневий спиртзавод» на умисному ухиленні від сплати податків під час незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, ексдиректор, діючи за сприяння службових осіб Головного управління ДПС у Полтавській області, умисно ухилився від сплати акцизного податку. Це було здійснено шляхом виключення з об’єкта оподаткування підакцизної продукції — етилового денатурованого спирту. Унаслідок таких дій бюджет не отримав майже 2,5 млрд грн.

Читайте також На Львівщині викрили банкірів, які привласнювали кошти клієнтів

Також перевіряється причетність службових осіб ГУ ДПС у Полтавській області до цього правопорушення. Правоохоронці провели обшуки у суб’єктів господарювання та посадовців державного підприємства для вилучення документації щодо реалізації підакцизної продукції, а також відібрання її зразків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.