Келлог: Для припинення війни потрібно знизити ціну на нафту до 45 доларів за барель — Finance.ua

Келлог: Для припинення війни потрібно знизити ціну на нафту до 45 доларів за барель Сьогодні 13:33 — Енергетика

Келлог: Для припинення війни потрібно знизити ціну на нафту до 45 доларів за барель

Просто підтримка України на полі бою не змусить росію припинити війну. Необхідно вжити жорсткіших заходів, зокрема знизити ціну на нафту до 45 доларів за барель.

Про це заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та рф Кіт Келлог, пише АР News.

Читайте також Вартість транспортування нафти рф до Китаю зросла вп’ятеро після санкцій США

Він вважає, що світ не зможе змусити росію припинити війну, просто допомагаючи Україні здобувати перемоги на полі бою.

Він припустив, що відповіддю можуть стати «жорсткіші заходи впливу» на російську нафтову промисловість.

«росія отримує мільярди доларів від продажу нафти. Що, якщо знизити ціну до 45 доларів за барель, що в принципі є базовою точкою беззбитковості?» — сказав Келлог.

Читайте також Нафта дешевшає через плани Трампа розв’язати торговельні війни на кількох фронтах

60 доларів США за барель. Механізм запрацював з 5 грудня 2022 року. Нагадаємо, з грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується росією, на рівніза барель. Механізм запрацював з 5 грудня 2022 року.

Шість країн Європейського Союзу закликали Європейську комісію знизити максимальну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель, встановлену країнами G7, щоб зменшити доходи рф.

Finance.ua прагне бути корисним, тому ми запустили опитування, щоб краще розуміти ваші інтереси, цілі та вподобання у контенті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.