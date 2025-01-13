Шість країн ЄС закликають знизити верхню межу цін G7 на російську нафту — Finance.ua

Шість країн ЄС закликають знизити верхню межу цін G7 на російську нафту Сьогодні 19:44 — Енергетика

Шість країн ЄС закликають знизити верхню межу цін G7 на російську нафту

Шість країн Європейського Союзу закликали Європейську комісію знизити максимальну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель, встановлену країнами G7, щоб зменшити доходи рф.

Про це йдеться у листі Швеції, Данії, Фінляндії, Латвії, Литви та Естонії до виконавчого органу ЄС, передає Reuters.

«Заходи, спрямовані на збільшення доходів від експорту нафти, є вирішальними, оскільки вони зменшують єдине найважливіше джерело доходу росії. Ми вважаємо, що зараз настав час ще більше посилити вплив наших санкцій, знизивши максимальну ціну G7 на нафту», — йдеться у листі.

Граничну ціну G7 було встановлено на рівні 60 доларів за барель російської сирої нафти, а для нафтопродуктів — максимум 100 доларів за барель преміальних продуктів і 45 доларів за барель для дисконтних продуктів.

Зазначається, що ці максимальні ціни не змінювалися з грудня 2022 року та лютого 2023 року, коли вони були запроваджені, тоді як у 2023 та 2024 роках ціни на російську нафту на ринку в середньому були нижчими за цей рівень.

«Сьогодні міжнародний ринок нафти забезпечений краще, ніж у 2022 році, що знижує ризик того, що нижча цінова межа викличе шок пропозиції. Зважаючи на обмежені можливості зберігання і надмірну залежність доходів від експорту енергоносіїв, росія не має альтернативи продовженню експорту нафти навіть за істотно нижчою ціною», — йдеться в листі.

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Нагадаємо, на початку липня 2022 року країни «Групи семи» домовилися обвалити ціни на російську нафту. Створивши таким чином спеціальний механізм, завдяки якому російську нафту не купуватимуть за вищою ціною, ніж це буде прописано в спільному договорі.

3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується росією, на рівні 60 доларів США за барель. Механізм запрацював з 5 грудня 2022 року.

Слідом за ЄС країни G7 та Австралія також запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з росії, на рівні 60 доларів за барель.

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