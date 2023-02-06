Обмеження цін на нафту позбавило рф $8 мільярдів доходів у січні — Finance.ua
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Обмеження цін на нафту позбавило рф $8 мільярдів доходів у січні

Світ
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Обмеження цін на нафту позбавило рф $8 мільярдів доходів у січні
Обмеження цін на нафту позбавило рф $8 мільярдів доходів у січні
Запроваджена країнами Великої сімки стеля цін на російську нафту позбавила рф 8 млрд доларів надходжень у січні.
Про це заявив очільник Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль, повідомляє Reuters.
На його думку, обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель досягло своїх цілей як задля стабілізації нафтових ринків, так і зменшення доходів росії від експорту нафти і газу.
Так, за даними агентства, нафтові доходи росії, ймовірно, впали майже на 30% у січні, або приблизно на 8 млрд дол, порівняно з минулим роком.
Раніше повідомлялося, обмеження Заходу стосовно цін на російську нафту коштує кремлю 160 млн євро (172 млн доларів) на день (близько 5 млрд дол на місяць).

Довідка Finance.ua:

  • країни групи G7 оголосили, що погодилися з 5 грудня встановити «стелю цін» на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель;
  • ЄС та G7 домовилися з 5 лютого запровадити цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 на російський дизель і $45 на різні масла;
  • також країни-члени дали письмове зобов’язання про перегляд граничної ціни на сиру російську нафту у березні. Зараз ціна становить $60.
За матеріалами:
Економічна Правда
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