Казахстан вирішив обмежити росіянам «картковий туризм» — Finance.ua

Казахстан вирішив обмежити росіянам «картковий туризм» Сьогодні 07:17 — Фінтех і Картки

Казахстан вирішив обмежити росіянам «картковий туризм»

Казахстан може найближчим часом заборонити росіянам масово отримувати банківські картки . Від громадян рф під час відкриття рахунків, ймовірно, незабаром вимагатимуть дозвіл на проживання у країні.

Про це йдеться в ухвалі , опублікованій на порталі Нормативних правових актів Казахстану.

Національний банк Казахстану підготував відповідні зміни до законодавства. Формально посилення спрямовані на мінімізацію ризиків протиправних операцій.

Передбачається, що видача карток буде можлива лише за особистої присутності та на підставі документів, що підтверджують обґрунтованість перебування в Казахстані.

Нововведення обговорюватимуться до перших тижнів листопада. У 2022 році в сусідніх з росією країнах різко зросла кількість виданих банківських карток через «картковий туризм» росіян після виходу з ринку Visa і Mastercard.

Банки Казахстану за два місяці - червень та липень 2022 року — випустили 50,7% банківських карток від загального річного обсягу емісії пластику.

Нагадаємо, майже одразу після початку повномасштабної війни проти України з росії пішли платіжні системи Visa та MasterCard. Картки, випущені у росії, перестали працювати за кордоном, а картки, випущені за кордоном, перестали працювати у росії. Єдиною працюючою карткою в росії стала карта «Мир». Спочатку вона працювала і в низці інших країн, проте пізніше деякі з них також відмовилися приймати російські картки. Серед них — Узбекистан, а також деякі банки Киргизстану та Туреччини.

Після виходу Visa та MasterCard росіяни почали оформлювати карти банків найближчих країн. Одним із популярних напрямів «карткового туризму» став Казахстан. Там для отримання банківської картки, крім місцевої сім-картки, потрібен лише індивідуальний ідентифікаційний номер (ІПН).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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