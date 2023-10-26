російська військова економіка перегрівається на пороховій діжці, — Reuters Вчора 12:34 — Світ

Президент рф путін все ще може заявляти, що російська економіка працює «краще, ніж очікувалося раніше», проте в умовах напруженого ринку праці та відсутності ознак зниження інфляції російська економіка фактично перегрівається.

Як йдеться в матеріалі Reuters , нинішній бум не тільки тимчасовий, але і є прелюдією до болісного економічного майбутнього.

«путін перевів економіку в режим повного військового фінансування. Це означає, що він планує тривалий конфлікт в Україні», — йдеться в матеріалі.

Згідно з останнім прогнозом Міжнародного валютного фонду, ВВП росії цього року зросте на 2,2%. Це в три рази швидше очікуваного зростання єврозони цього року. Ще в лютому прогноз МВФ про те, що зростання економіки росії в 2023 році складе 0,7%, був сприйнятий багатьма як оптимістичний. Основна причина — зростання витрат на війну в Україні.

Як йдеться у матеріалі, оборонний бюджет зріс до еквівалента 3,9% ВВП цього року з 2,7% у 2021 році, за рік до вторгнення в Україну. За офіційними планами, в 2024 році він підскочить більш ніж на 70%, досягнувши близько 6% ВВП. І це консервативні цифри, оскільки інші види військових витрат — наприклад, нове будівництво на окупованих територіях — приховані в інших розділах бюджету.

Військові зусилля концентрують державні ресурси у військово-промисловому секторі, що рясніє корупцією та неефективністю.

Військові пріоритети також чинять тиск на решту галузі, мобілізуючи людські ресурси, сприяючи обмеженості ринку праці. Рівень безробіття впав до рекордно низького рівня в 3% в серпні - до війни він ніколи не був нижчий за 4,4%. На війну було мобілізовано понад 300 000 російських чоловіків. Роботодавці скаржаться на нестачу кадрів, яка стає гострою навіть у таких галузях, як текстильна, мало пов’язаних з військовою машиною.

Як йдеться в матеріалі, гарні новини для агресора обмежені короткостроковою перспективою. У середньостроковій перспективі економіці агресора загрожує серія «бомб уповільненої дії», за словами російського економіста Олександра Прокопенко.

По-перше, це відтік мізків. Обмеженість ринку праці також пов’язана з еміграцією кваліфікованих робітників після вторгнення на Україну. За оцінками незалежного видання re: Росія, з лютого 2022 року країну залишили від 800 000 до 900 000 росіян. Серед них багато висококваліфікованих працівників, особливо в технологічній галузі, а також співробітників іноземних фірм та організацій. З часом це вплине на потенціал зростання економіки.

Друга загроза — слабкий рубль. Російська валюта впала на 30% з січневого максимуму. Її падіння прискорилося після червневого заколоту колишнього союзника путіна Євгена Пригожина і його найманців Вагнера. Банк росії не зміг зупинити падіння навіть після підвищення ключової ставки з 7,5% до 13% в цьому році.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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