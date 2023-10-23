росія збільшує витрати на війну проти України, — аналітики Міноборони Британії Сьогодні 14:34

росія все активніше зосереджує витрати свого бюджету на фінансуванні війни проти України.

Як повідомляють аналітики Міністерства оборони Великої Британії, запропонований державний бюджет країни-агресора на 2024 рік передбачає збільшення запланованих видатків на оборону приблизно на 68% порівняно з бюджетом на 2023 рік.

Отже, витрати на оборону в рф в 2024 році складуть близько 6% ВВП. При цьому витрати на освіту та охорону здоров’я в росії будуть заморожені на рівні 2023 року, що означає реальне скорочення через інфляцію.

При цьому рф доведеться виділити більше коштів для фінансування виплат та витрат на охорону здоров’я для зростаючого числа поранених та сімей загиблих окупантів.

«Більше половини солдатів, які отримали досить важкі поранення, що вимагають тривалого лікування, втратили кінцівки, а кожен п’ятий з них потребує ампутації верхніх кінцівок», — вказують аналітики, посилаючись на слова заступника міністра праці росії Олексія Вовченка.

Експерти відзначають, що збільшення військових витрат призведе до інфляційного тиску в росії. Також постійне збільшення військових витрат посилить фінансовий тиск на російський бізнес.

«Будь-яке істотне скорочення військових витрат в майбутньому, ймовірно, призведе до усунення головного двигуна російської економічної активності в умовах санкцій», — вважають експерти.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.