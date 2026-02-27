Катастрофа з опаленням у Києві може повторитися Сьогодні 17:12

Голова Дарницького району вважає, що Києву загрожує нова комунальна катастрофа

У Києві вже наприкінці цього року може повторитися масштабна криза з опаленням. Щоб уникнути катастрофічного сценарію, необхідно визначити персональну відповідальність за підготовку до зими — аж до кримінальної.

Про це під час круглого столу «Енергетична стійкість Лівого берега Києва: виклики та рішення перед наступним опалювальним сезоном» заявив голова Деснянської РДА Максим Бахматов.

Бахматов наполягає: відповідальні за проходження опалювального сезону мають бути визначені вже найближчим часом.

«Важливо протягом тижня отримати чітку відповідь: хто несе відповідальність за опалення на наступний сезон. Кримінальну відповідальність. Треба розуміти, або я несу відповідальність — або мер, депутати і решта. Поки не буде біди, будемо дуже розслаблені», — впевнений Бахматов.

Які показники критично необхідні

За словами чиновника, район має досягти конкретних енергетичних показників, інакше зиму пройти не вдасться.

«Ми для нашого району поставили показник: якщо у нас не буде 100 МВт електрики та 300 Мвт тепла, ми наступну зиму не пройдемо. У нас має бути бекап, якщо щось кудись прилетить. В оселях має бути мінімум 15 °C тепла в квартирі», — каже Бахматов.

Йдеться не лише про стабільність мереж, а й про резервні потужності на випадок нових атак.

Критика КМДА: «Плану немає»

Очільник Деснянського району вважає, що міська влада реагує лише тоді, коли криза вже сталася.

«В момент, коли ми розуміємо, що катастрофа неминуча, всі різко пришвидшуються. Але київська міська державна адміністрація не має плану. Ефективної підтримки немає, допомоги особисто для мого району — немає. Але треба розуміти, що це катастрофа для столиці України», — каже чиновник.

Він також поставив під сумнів ефективність використання міського бюджету.

«При всій повазі до Кличка і його заступників, вони не звикли динамічно працювати, маючи 2−2,5 мільярди євро бюджету. У нас катастрофа з опаленням точно відбулася і може продовжитися», — попереджає він.

Генератори без підключення і приклад інших міст

Як приклад ефективнішої роботи Бахматов навів інші міста України.

«Бориспіль побудував модульні станції. В Миколаєві і ТЕЦ відновили, і є модульні станції. Там міська влада діє по-іншому. Тут ми маємо розуміти, що ми сам на сам і маємо тиснути на КМДА. На сьогодні п’ять генераторів, які нам дало КМДА від Хмельницькобленерго — досі не підключені. Пройшло півтора місяці», — зазначає Бахматов.

Народна депутатка Леся Забуранна, яка організувала круглий стіл, наголосила, що саме лівий берег Києва залишається найбільш проблемною територією.

За її словами, понад 1100 будинків тут досі залишаються без теплопостачання.

