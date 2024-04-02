Капіталізація китайської Xiaomi зросла на $7,6 млрд після запуску свого першого електромобіля — Finance.ua

Капіталізація китайської Xiaomi зросла на $7,6 млрд після запуску свого першого електромобіля Сьогодні 22:27 — Фондовий ринок

Капіталізація китайської Xiaomi зросла на $7,6 млрд після запуску свого першого електромобіля

Акції китайської компанії Xiaomi у вівторок зросли на 16%, оскільки спортивний електромобіль виробника електроніки, випущений минулого тижня, викликав великий інтерес.

Про це пише Reuters.

Xiaomi збільшила свою ринкову вартість приблизно на $7,6 млрд, оскільки її акції досягли найвищого рівня із січня 2022 року в перший день торгів після того, як у четвер компанія випустила свій дебютний електромобіль.

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SU7 (Speed Ultra 7) від Xiaomi виходить на переповнений китайський ринок електромобілів з привабливою ціною — менше $30 000 за базову модель, що дешевше, ніж у Tesla Model 3.

Аналітики вважають, що у Xiaomi більші можливостей, ніж у більшості стартапів з виробництва електромобілів, а її досвід у виробництві смартфонів дає їй перевагу в інтелектуальних панелях приладів — функція, яка цінується китайськими споживачами.

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Xiaomi повідомила потенційним покупцям свого седана, що їм доведеться чекати від чотирьох до семи місяців, що є ознакою підвищеного попиту. У пʼятницю компанія повідомила, що отримала 88 898 попередніх замовлень на автомобіль за перші 24 години продажу.

Але Xiaomi заявила, що розраховує втратити гроші на SU7 і деякі аналітики прогнозують, що вони будуть суттєвими. Виходячи з прогнозованого обсягу продажів у 60 000 одиниць цього року, за оцінками Citi, чистий збиток SU7 може становити 4,1 млрд юанів ($566,82 млн) — у середньому 68 000 юанів ($9400) на автомобіль.

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Xiaomi прагне вийти за рамки свого основного бізнесу та зайнятися електромобілями на тлі стагнації попиту на смартфони — план, який компанія вперше окреслила у 2021 році.

Її автомобілі вироблятиме підрозділ державного автовиробника BAIC Group на заводі в Пекіні річною потужністю 200 000 автомобілів.

Гігант смартфонів пообіцяв інвестувати $10 млрд в автомобілі протягом десяти років.

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