Xiaomi випускає настільну швидку зарядку Socket Pro — Finance.ua
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Xiaomi випускає настільну швидку зарядку Socket Pro

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Xiaomi випускає настільну швидку зарядку Socket Pro
Xiaomi випускає настільну швидку зарядку Socket Pro
Xiaomi прагне спростити зарядку та підключення до мережі за допомогою нового настільного зарядного пристрою Xiaomi 67W Desktop Fast Charging Socket Pro.
Запущений на платформі Youpin, цей багатофункціональний пристрій пропонує можливості швидкої зарядки, кілька портів і передачу даних у компактному корпусі. Давайте ознайомимося з його характеристиками та можливостями.
Xiaomi 67W Desktop Fast Charging Socket Pro має інтерфейс «сім в одному». Це включає інтерфейс швидкої зарядки USB-C1 для телефонів, планшетів і ноутбуків, а також три інтерфейси живлення змінного струму, що підтримують загальну потужність 2500 Вт.
Крім того, він має повнофункціональний інтерфейс USB-C2 для зарядки, передачі даних, аудіо та відео, порт HDMI та порт USB-A для малопотужних пристроїв.
За матеріалами:
ITsider.
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