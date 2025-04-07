Капіталізація криптовалют за добу обвалилася на 12,8% — Finance.ua
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Капіталізація криптовалют за добу обвалилася на 12,8%

Криптовалюта
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Капіталізація криптовалют за добу обвалилася на 12,8%
Капіталізація криптовалют за добу обвалилася на 12,8%
Криптовалюти стрімко втрачають вартість на тлі тарифної політики Трампа.
За даними CoinGecko, станом на 10:00 за Києвом, загальна капіталізація всіх криптовалют впала на 12,8% за добу до $2,46 трлн.
Основні криптовалюти зазнали значних втрат. Bitcoin подешевшав на 9,9% до $74 854, а Ether обвалився на 20,1% до $1 438. XRP упав на 21,7% до $1,66, BNB — на 11,1% до $525, Solana — на 18,7% до $97,18, TRON — на 6,1% до $0,22, а Dogecoin — на 20,3% до $0,13.

Курс криптовалют до долара 💵

За даними Coinglass, за добу ліквідовано ставок на $868 млн — найбільше за шість тижнів. Аналітики прогнозують подальше падіння, вказуючи на рівні підтримки для Bitcoin ($75 000) та Ether ($1 500), пише Bloomberg.
Попри початкову стійкість, криптовалюти не відірвалися від трендів Nasdaq 100. Експерти попереджають про можливі різкіші корекції після старту торгів акціями в США.
Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на імпорт. У Рожевому саду Білого дому він показав таблицю з тарифами від 10% до 50%, які вплинуть на більшість країн і набудуть чинності 5 та 9 квітня.
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Тарифна ініціатива Трампа коштувала 500 найзаможнішим людям світу $536 млрд за два дні — це найбільше дводенне падіння за даними Bloomberg Billionaires. Індекси S&P 500 і Nasdaq Composite просіли на 10,5% та 11,4% відповідно.
Через світову нестабільність американський фондовий ринок 3−4 квітня втратив $6,6 трлн, встановивши рекорд найгіршого дводенного обвалу. Від початку другої каденції Трампа в січні 2025 року загальні збитки досягли $11,1 трлн.
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За матеріалами:
Forbes.ua
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