Канада заборонила продаж бензинових та дизельних авто з 2035 року — Finance.ua
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Канада заборонила продаж бензинових та дизельних авто з 2035 року

Технології&Авто
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Канада заборонила продаж бензинових та дизельних авто з 2035 року
Канада заборонила продаж бензинових та дизельних авто з 2035 року
Канада оприлюднила остаточні правила, згідно з якими всі легкові автомобілі, позашляховики, кросовери та легкі вантажівки, які продаватимуться в країні до 2035 року, повинні мати нульовий рівень викидів.
Про це повідомляє TVP.
Ці правила є частиною загального плану уряду щодо боротьби зі зміною клімату. Нові правила, відомі як Стандарт доступності електромобілів, були вперше оприлюднені в 2021 році.
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Згідно з ними, до 2026 року транспортні засоби з нульовим рівнем викидів повинні становити щонайменше 20% від усіх проданих автомобілів, а до 2030 року — щонайменше 60%. Представники галузі кажуть, що у третьому кварталі 2023 року електромобілі становили 12,1% продажів нових автомобілів.
«Транспортні засоби з нульовим рівнем викидів є важливим компонентом низьковуглецевого майбутнього Канади», — сказав у своїй заяві міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон.
На транспорт припадає близько 22% викидів парникових газів у Канаді.
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Канадська автомобільна промисловість вважає ці правила занадто амбітними через вищу вартість електромобілів і той факт, що мережа зарядних станцій доступна не по всій країні, особливо що стосується сільської місцевості.
У відповідь на скарги на те, що електромобілі непрактичні у віддалених і північних районах, де холодні умови можуть знизити ефективність акумуляторів, гібридні автомобілі з повністю електричним запасом ходу 80 км і більше залишаться доступними для продажу в 2035 році й далі.
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За даними Міжнародного енергетичного агентства, розташованого в Парижі, глобальні продажі електромобілів зараз складають близько 13% від усіх продажів автомобілів і, ймовірно, зростуть до 40−45% ринку до кінця десятиліття.
Нагадаємо, в ЄС також вирішили заборонити випуск автомобілів із класичним двигуном з 2035 року.
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За матеріалами:
Укрінформ
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