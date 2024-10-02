Канада ввела мито на всі електромобілі з Китаю — Finance.ua
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Канада ввела мито на всі електромобілі з Китаю

Світ
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Канада ввела мито на всі електромобілі з Китаю
Канада ввела мито на всі електромобілі з Китаю
Влада Канади ввела тарифи у розмірі 100% на всі електромобілі з Китаю, зокрема вантажний транспорт та автобуси.
Про це йдеться у заяві канадського уряду, пише CBC.
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«26 серпня 2024 федеральний уряд оголосив про введення 100% додаткового податку на всі електромобілі китайського виробництва з 1 жовтня 2024», — йдеться в документі. У ньому наголошується, що з 22 жовтня набуває чинності також рішення Оттави про введення податку в 25% на імпорт сталевої та алюмінієвої продукції з Китаю.
26 серпня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що влада країни незабаром запровадить тарифи у розмірі 100% на імпорт електромобілів і 25% на ввезення сталі та алюмінію з Китаю. Трюдо тоді пояснив, що ці заходи вводяться для захисту канадських інтересів, оскільки «Китай не грає за тими самими правилами, що й інші країни».
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Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь у відповідь заявив, що такий крок Оттави може зіпсувати торговельно-економічні відносини двох держав. Він назвав дії канадців типовим протекціоністським підходом.
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