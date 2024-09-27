Китай збільшить державний борг на майже 300 мільярдів доларів, щоб відродити економіку — Finance.ua

Китай збільшить державний борг на майже 300 мільярдів доларів, щоб відродити економіку Сьогодні 05:16 — Світ

Китай планує випустити облігації на суму близько 2 трлн юанів (284,43 млрд дол) цього року в рамках нового фіскального стимулу для пришвидшення економічного зростання.

Про це повідомляє Reuters.

У рамках пакета заходів Міністерство фінансів (МФ) планує випустити 1 трильйон юанів спеціального суверенного боргу, головним чином для стимулювання споживання на тлі зростаючого занепокоєння щодо сповільненого відновлення економіки після COVID.

Частина надходжень буде використана для збільшення субсидій для обміну та оновлення споживчих товарів, а також для модернізації великого бізнес-обладнання.

Виторгувані кошти також будуть використані для надання щомісячної допомоги у розмірі близько 800 юанів, або 114 дол, на дитину всім домогосподарствам з двома або більше дітьми, за винятком першої дитини.

Китай також має на меті залучити ще 1 трильйон юанів шляхом окремого випуску державних боргових зобов’язань і планує використати отримані кошти, щоб допомогти місцевим органам влади розв’язувати боргові проблеми.

Більша частина фіскального стимулювання Китаю все ще спрямовується на інвестиції, але прибутки зменшуються, і витрати обтяжують місцеві органи влади боргами в 13 трлн дол. Витрати домогосподарств Китаю становлять менш як 40% ВВП, приблизно на 20 процентних пунктів нижче середньосвітового показника.

Економічна Правда За матеріалами:

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